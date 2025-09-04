¿Ninel Conde explotó vs Elaine Haro por su cercanía con Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Luego de que Elaine Haro se encontrara la moneda del destino en La casa de los famosos México, ‘la jefa’ le dio la oportunidad de intercambiar a un habitante del cuarto Día al cuarto Noche y viceversa.

La actriz de 22 años decidió intercambiarse a ella por ‘Guana’. Esta decisión la tomó porque afirmó que no quería afectar a nadie de su cuarto por lo cual se sacrificaría por el cuarto Día.

Su decisión dio de que hablar y algunos aplaudieron esta acción como una buena estrategia, aunque otros la criticaron en redes y afirman que por, supuestamente, juntarse con los que sabía son los favoritos del reality.

Finalmente a su llegada al cuarto Noche, Elaine Haro se mostró muy cercana a todos los habitantes de cuarto Noche y confesó a Aaron Mercury que no veía a Alexis Ayala como un villano. Incluso dijo que entendía su juego. Además, reveló que cuando ocurrió la polémica con Ninel Conde, ella no estuvo de acuerdo con la reacción del ‘Bombón asesino’ cuando la defendió de Ayala, quien le gritó: “Quítate”.

¿Por qué Ninel Conde defendió a Elaine Haro de Alexis Ayala?

Ninel Conde protagonizó un conflicto con Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’. Esto durante una dinámica para ganar el presupuesto de la semana. El actor le gritó “¡Quítate!” a Elaine Haro, lo que enfureció a la cantante, quien le pidió que no hablara así a la joven actriz.

La discusión escaló rápidamente y Alexis Ayala se molestó por la reacción de Ninel. Por esta razón, el ‘Bombón Asesino’ acusó a Ayala de mostrar violencia hacia las mujeres por su comportamiento durante el enfrentamiento.

Ninel Conde y Alexis Ayala durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

¿Ninel confiesa si está decepcionada de Elaina Haro, habitante de La casa de los famosos México?

Ninel Conde habló sobre las acciones de Elaine Haro en ‘La casa de los famosos México'. La famosa reveló que sí hay un par de situaciones que la decepcionaron, pero aseguró que no quiso revelarlas para evitar problemas. En la postgala le cuestionaron si se arrepentía de algo, y ‘el Bombón asesino’ respondió:

“La verdad sí ha habido un par de cosas, pero prefiero no exteriorizarlas mucho, porque estás viendo el problemón, jajaja. La verdad sí hay un par de cosas que las sentí como ‘uyy’, pero entiendes que están jugando su juego y cada uno tiene que ver por sí mismo. No es personal. Yo allá me enganchaba”, comentó.

¿Ninel confiesa si se arrepiente de defender a Elaine Haro de Alexis Ayala?

Asimismo, Ninel Conde, ex de José Manuel Figueroa, aseguró que sí se arrepiente de haberse comprarse pleitos ajenos, debido no le trajo nada bueno en su participación en ‘La casa de los famosos México’.

“No comprar pleitos ajenos. El famoso evento del baño no fue algo que yo pensé, solo fue una reacción de protección, como de mamá, no lo pensé. Hace rato le dije a Marie Claire lo mismo: aprendí a no comprarme pleitos ajenos, esa fue mi enseñanza, porque nunca sales bien librado. Hay que tratar de no engancharse, porque si no, sales funado.” Ninel Conde

¿Qué opina Ninel Conde al ver que Elaine Haro se cambió al cuarto Noche y se lleva bien con Alexis Ayala?

Durante la postgala de “La casa de los famosos México”, Ninel Conde habló sobre el reciente cambio de cuarto de Elaine Haro, quien dejó el equipo Día para integrarse al cuarto Noche y reconciliarse con Alexis Ayala.

“Ella es una niña muy inteligente, muy madura; para la edad que tiene es demasiado madura. Ni modo que esté peleada con alguien de su cuarto. Ella sabe cómo jugar su cuarto, ella va a conciliar porque le toca”, expresó Conde.

Sobre la decisión de Elaine de abandonar el cuarto Día, Ninel consideró que se trató de una jugada clave dentro del reality:

“Lo importante es que esté cómoda, sabes, me imagino que no es fácil. Ella fue muy inteligente, hizo lo que tenía que hacer; se dio cuenta de que estaban saliendo todos los de Día e hizo una jugada muy inteligente: se cambió al cuarto indicado, pero ha sabido mover sus piezas.”

