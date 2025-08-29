Elaine Haro confiesa que solo busca distraerse con Aarón Mercury y Facundo la llama “promiscua”, VIDEO

En La casa de los famosos México las declaraciones de los participantes siguen dando de qué hablar, ahora fue Elaine Haro quien acaparó la atención. Durante una conversación, la actriz abrió su corazón y confesó la razón de su acercamiento a Aarón Mercury. Sin embargo, Facundo y Shiky, en una plática en el comedor, comentaron sobre la actitud de Elaine y el conductor incluso la calificó con un término fuerte.

¿Qué fue lo que confesó Elaine Haro sobre Aarón dentro de La casa de los famosos México?

Durante un momento de sinceridad frente a las cámaras, Elaine Haro habló sobre sus sentimientos y su manera de relacionarse en el terreno amoroso. La actriz reconoció que suele buscar atención en nuevas parejas sentimentales, después de terminar:

Elaine Haro “Sí, me doy cuenta, o sea, que digo, ¿por qué tengo esa necesidad de atención con la cuestión del amor?

A lo que Mariana Botas le respondió:

“Tú prefieres sacar un clavo con otro clavo, o sea, tú dices, wey, ¿para qué lloro? ¿Para qué vive un duelo llorarle a un wey cuando mejor me distraigo con otro? Que es un poco lo que empezó a pasar con Aarón, ¿sabes? Porque, a ver, ¿tiene cuánto que tronaste con tu ex? Nada. Aquí las emociones las sientes al mil por ciento. Entonces aquí que alguien te rechace, que ni es rechazo, wey, es cotorreo”. Mariana Botas

Con estas palabras, Elaine Haro dejó en claro que su vínculo con Aarón Mercury se dio en un contexto de vulnerabilidad e intensas emociones propias de la convivencia en el reality, donde los sentimientos suelen acelerarse.

¿Qué dijeron Facundo y Shiky de Elaine Haro?

Mientras tanto, Facundo y Shiky sostuvieron una conversación en el comedor en la que comentaron la manera en la que Elaine Haro se ha relacionado dentro del programa. El conductor lanzó un comentario que generó polémica al referirse a ella con un calificativo fuerte.

Durante la charla, Facundo comentó: “No me imaginé que estuviera tan paseadita”, a lo que Shiky agregó en tono sarcástico: “Hombre, una promiscua, promiscua, promiscua”. Sin embargo, estos comentarios no surgieron como reacción directa a lo que Elaine Haro dijo sobre Aarón Mercury. En pláticas anteriores, la participante había mencionado que solo había tenido cinco citas en su vida, a lo que Facundo y Shiky utilizaron ese dato para bromear, señalando que, para ellos, eso ya era demasiado y justificaba su comentario sobre que Elaine estaba “paseadita”.

Así lo dijeron Facundo y Shiky:

¿Cómo nació el shipeo entre Elaine Haro y Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México ?

Desde las primeras semanas de convivencia en La casa de los famosos México, los seguidores del reality comenzaron a notar la cercanía entre Elaine Haro y Aarón Mercury. Las cámaras captaron miradas, bromas constantes y momentos de complicidad que rápidamente se convirtieron en tema de conversación dentro de la casa y en redes sociales. La audiencia no tardó en bautizar esta relación con un “shipeo”.

El vínculo se fue intensificando en situaciones cotidianas: juegos, charlas nocturnas y actividades grupales en las que ambos coincidían. Estos instantes dieron pie a especulaciones sobre si entre los dos existía algo más que amistad. Elaine, por su parte, en varias ocasiones dejó entrever que el acercamiento con Aarón funcionaba como una distracción emocional dentro del encierro, mientras que él también mostraba apertura y disposición a compartir tiempo con ella.

En el exterior, los fans comenzaron a viralizar fragmentos de sus interacciones, generando tendencia en redes sociales con comentarios divididos: algunos celebrando la posible pareja y otros cuestionando si la relación surgía por estrategia o interés genuino.

