Aarón Mercury revela si quiere una relación con Elaine Haro en La casa de los famosos México, ¿le llegará?

En medio del coqueteo notado en redes sociales, entre Aarón Mercury y Elaine Haro dentro de La casa de los famosos México 2025, una conversación clave entre el influencer y Shiky reveló las verdaderas razones por las que Aarón no ha querido “formalizar” nada con la actriz. ¿Qué ha pasado entre Aarón y Elaine?

¿Por qué Aarón Mercury no tiene una relación amorosa con Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Durante una plática en la cocina, Shiky aprovechó un momento de tranquilidad para abordar con Aarón Mercury el tema de su relación con Elaine Haro. Sin embargo, al notar que ella se acercaba, ambos decidieron continuar la conversación en la sala, donde Mercury fue completamente honesto.

“Gente que acaba de terminar una relación, digo: ‘complicado, pero tampoco está tan mal’, pero si estás medio enganchada y con tu ex... Imagínate más adelante que esté saliendo con alguien así y en una fiesta ‘te consuelo novia mía porque extrañas a tu ex’”, explicó Aarón.

El influencer también compartió una experiencia personal similar en la que estuvo involucrado con alguien que aún tenía sentimientos por otra persona. “Hasta me llegó a pasar de que, hasta en redes, ‘a esta persona le gusta otro, pero quiere intentarlo contigo’”, comentó.

Shiky, por su parte, intentó mediar, opinando que el llanto de Elaine no necesariamente fue por un ex, sino que pudo haberse visto influenciada por dos canciones y la “película” que proyectaron sobre su historia dentro de la casa.

Elaine Haro reconoce que Aarón Mercury no quiere con ella en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Cómo se enteró Elaine Haro de los comentarios de Aarón Mercury?

Poco después, Shiky decidió hablar directamente con Elaine Haro mientras preparaban pasta en la cocina. La conversación subió de tono cuando Priscila (antes de su salida) se unió y preguntó sin rodeos: “¿Con tu ex, estás viendo qué onda? ¿Está olvidado o no?”. Elaine, con firmeza, respondió simplemente: “Sí”.

Shiky aprovechó para contarle a Elaine parte de su conversación con Aarón. “Solo le dije ‘ven, siéntate aquí, siento que no es por el ex. Siento que es porque, de repente, los dos están jugando, se están divirtiendo, más allá de que vaya a algún lado, pero cuando no hay ese juego, tanto tú como ella se aburren’”, recordó.

El comentario dio paso a una reflexión más profunda entre las chicas en la habitación, donde Elaine finalmente se abrió sobre lo que realmente siente.

Aaron Mercury y Elaine Haro podrían ser pareja en La casa de los famosos México 2025 / Especial

¿Qué respondió Elaine Haro al supuesto romance con Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

En medio del “chisme” compartido por Shiky, Elaine Haro (ambos del cuarto Día) aprovechó para dejar claras sus emociones. Según confesó, tras observar la actitud de Aarón durante la fiesta del 22 de agosto, decidió tomar cierta distancia.

“A partir de lo que les dije, que como que no (sentía conexión con Aarón). Me sigo llevando con él increíble, aquí les dije que sentí que ya no era recíproco. He dicho que soy una persona directa, muy entregada, que llevo el corazón así (en las manos), pero también soy ‘si me gusta algo, (me retiro)’”, explicó la actriz.

Lo que parecía una historia romántica en desarrollo dentro de La casa de los famosos México 2025 se ha convertido en una serie de malentendidos, temores y emociones a flor de piel. Aarón Mercury ha dejado claro que no quiere repetir errores del pasado, mientras que Elaine Haro también ha decidido proteger su corazón.

