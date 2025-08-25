Facundo y Aarón Mercury en La casa de los famosos México juntos a la regadera y ¡se les cae el jabón! VIDEO

Facundo y Aaron Mercury, dos de los participantes más comentados de La casa de los famosos México 2025, se han convertido en el centro de atención tras protagonizar una escena inesperada dentro de la famosa casa. En un video que ya circula ampliamente por redes sociales, ambos fueron captados juntos en la regadera, lo que no solo generó reacciones de asombro, sino también una ola de comentarios humorísticos y teorías sobre un posible “shippeo” entre los dos famosos.

¿Facundo y Aarón Mercury son nuevos amigos en La casa de los famosos México?

El momento captado en la regadera ha llamado la atención no solo por lo inusual de la situación, sino también por lo simbólico. Semanas atrás, Facundo había expresado su desagrado por Aaron Mercury dentro de La casa de los famosos México, llegando incluso a cuestionar su participación en el reality tras una discusión porque Aarón mató a un bichito. Tras ello, Facundo dijo que Mercury “No debería formar parte del mundo”.

Sin embargo, el ambiente dentro de La casa parece haber suavizado los ánimos. La convivencia, sumada al tiempo compartido en la suite del líder, ha dado pie a una transformación notable en la relación entre ambos.

Ahora no solo se toleran, sino que comparten momentos de relajación e incluso de evidente cercanía, como lo fue en la regadera.

Facundo y Aarón Mercury líderes de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Facundo en la regadera de La casa de los famosos México 2025?

En el video viral, se observa a Facundo y Aarón Mercury sentados bajo el agua en la regadera. El comediante le lava los pies al influencer mientras ambos se ríen y hacen comentarios amistosos. El ambiente, lejos de ser tenso, se muestra ligero y bromista.

El punto más comentado del clip es cuando Aarón lanza al suelo el jabón intencionalmente. Ambos se agachan al mismo tiempo para recogerlo, provocando una reacción inmediata entre sus seguidores y los espectadores del reality.

Comentarios como:



“Se agachaban al mismo tiempo por el jabón jaja”,

“Del amor al odio hay un paso”.

La escena, aunque breve, fue suficiente para reactivar las redes con memes, montajes y hasta teorías sobre una posible relación más allá de la amistad en tono de broma.

Facundo y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Ninel Conde saca del clóset a Aarón Mercury tras experiencia en La casa de los famosos México? Esto pasó

Tras su salida de La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde generó polémica al referirse a Aarón Mercury en una transmisión en vivo, donde lo llamó “La Aarona” y compartió anécdotas de su convivencia en el reality.

Aunque la cantante intentó dar un tono humorístico a sus palabras, varios usuarios consideraron que el lenguaje utilizado resultó inapropiado y ofensivo. Durante el video, Conde comentó que ambos tenían una relación de bromas mutuas, y explicó que Mercury también se dirigía a ella con expresiones similares, como parte de su dinámica diaria.

Sin embargo, frases como “comadre” o “me bufaba” fueron interpretadas por muchos como una insinuación hacia la orientación sexual del influencer.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El fragmento se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, generando opiniones encontradas. Mientras algunos la acusaron de querer exponer públicamente a Mercury sin su consentimiento, otros defendieron que se trataba simplemente de una broma fuera de contexto. Críticas como “¿Qué le pasa?” o “Eso es exponer sin consentimiento” contrastaron con mensajes que minimizaban la situación.

