Revelan supuesto romance entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris en 2022: esto respondió el influencer

Desde su salida de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris y Aarón Mercury no han dejado de generar conversación en redes sociales. Lo que comenzó como una relación de compañerismo dentro del reality evolucionó, para muchos seguidores, en una narrativa mucho más amplia impulsada por teorías, videos y comentarios virales que colocaron a ambos en el centro del llamado “shippeo”.

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aarón Mercury se gustan. / Redes sociales

¿Aarón Mercury confirmó o negó que tuvo una relación con Aldo de Nigris en 2022?

El rumor sobre un supuesto romance previo entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris comenzó a circular en plataformas como X y TikTok, donde seguidores afirmaban que ambos influencers ya se conocían antes de La casa de los famosos México y que incluso habrían sostenido una relación sentimental en 2022.

Ante estas versiones, Aarón Mercury reaccionó directamente en un comentario publicado en X. Al responder a un mensaje donde se hablaba del supuesto romance, el creador de contenido escribió: “QUE? JAAJAJA”. La respuesta fue interpretada por usuarios como una reacción espontánea que desestimó el señalamiento, aunque no amplió más detalles sobre el origen del rumor.

Hasta el momento, ni Aarón Mercury ni Aldo de Nigris han hecho declaraciones adicionales o formales sobre el tema. Tampoco existe información pública o registros que confirmen que ambos mantuvieron una relación sentimental antes de participar en el reality show.

¿Por qué Aldo de Nigris y Aarón Mercury generan tanto “shippeo” entre los fans?

El vínculo entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury se fortaleció durante su estancia en La casa de los famosos México, donde compartieron momentos de convivencia cotidiana, apoyo mutuo y dinámicas que fueron ampliamente difundidas en transmisiones y clips virales.

Esta cercanía fue observada y amplificada por los seguidores del programa, quienes comenzaron a crear contenido en redes sociales que resaltaba la química entre ambos. A partir de ahí, surgieron ediciones de video, comentarios recurrentes y publicaciones que promovían la idea de verlos juntos más allá de la amistad.

El fenómeno se intensificó debido a la sólida base de fans que ambos mantienen tras su paso por el reality. En el caso de Aldo de Nigris, su victoria en la tercera temporada del programa, con un total de 19 millones de votos, consolidó su presencia digital. Esta cifra superó el récord previo de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, quien había alcanzado 18 millones de votos.

¿Qué es el “shippeo” y por qué es tan común en redes sociales?

El término “shippeo” proviene del inglés shipping, derivado a su vez de relationship. En la cultura digital, se utiliza para describir el deseo o apoyo de los fans hacia una posible relación sentimental entre dos personas, ya sean personajes ficticios, celebridades o figuras públicas reales.

Este fenómeno es especialmente común en comunidades de seguidores de series, películas y realities, donde los usuarios construyen narrativas alternativas a partir de interacciones visibles. En muchos casos, el shippeo no implica que exista una relación real, sino que responde a la interpretación y creatividad de los fans.

Plataformas como X, TikTok e Instagram funcionan como espacios clave para este tipo de dinámicas. Los seguidores suelen crear nombres combinados, conocidos como “nameships”, además de ilustraciones, fanfics y campañas digitales que mantienen viva la conversación.

El shippeo también se ha extendido más allá de lo romántico, aplicándose a amistades cercanas o alianzas estratégicas dentro de programas de televisión. En el caso de Aldo de Nigris y Aarón Mercury, la narrativa ha sido impulsada principalmente por su cercanía mostrada en cámara y por la interacción constante de sus comunidades digitales.

