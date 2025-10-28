¿Hija de Alexis Ayala se dará una oportunidad en el amor con Aldo de Nigris? ¡Elaine Haro habló! ¿Rivales?

Stephanie Ayala, hija del actor Alexis Ayala, habló sobre si tendría una relación con Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, a la par que Elaine Haro dio detalles de cómo avanzaron las cosas con el influencer. ¿Será que Ayala y Haro se convierten en rivales de amor por Aldo de Nigris? Te contamos todo lo que dijeron las actrices del creador de contenido.

¿Stephanie Ayala tendría una relación con Aldo de Nigris? Esto dijo la actriz. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¡Denisse Guerrero busca a Aldo de Nigris! La vocalista de Belanova quiere ¿colaborar con él? ¡Le hace petición!

¿Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala, tendría una relación Aldo de Nigris?

Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala, habló sobre el shippeo que surgió entre ella y Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, cuando ella fue a visitar a su papá al reality show.

“La verdad es que no sé, recordemos que Aldo podía llegar a ser tímido con las chicas al principio, él no ha dicho nada al respecto. A mí me encanta el shippeo, porque me están shippeando con el ganador, con el número uno de La casa de los famosos México, es un honor para mí”, dijo la también actriz durante un encuentro con medios de comunicación. Además, agregó que actualmente está “soltera, sin hijos, re’soltera”.

Además, la joven comentó en tono de broma sobre la competencia que hay por el amor de Aldo de Nigris: “Yo creo que sí, es un buen chavo, es de la manada, ¿cómo no? Con todo México, está fuertísima la competencia”.

Aldo de Nigris fue uno de los protagonistas de los shippeos de La casa de los famosos México 2025. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¿Aldo de Nigris se gastó los 4 millones? Su mamá sigue ‘chambeando’ en el tianguis y se vuelve viral: VIDEO

¿Stephanie Ayala, competencia directa de Elaine Haro por el amor de Aldo de Nigris?

Otro de los shippeos más famosos fue el que hubo entre Elaine Haro y Aldo de Nigris. Sin embargo, en esta ocasión la actriz aprovechó para dejar las cosas claras. ¿Le respondió a Stephanie Ayala? No, en realidad dejó claro que no tendría tiempo para el amor.

“Ahorita no hay tiempo, el corazón lo estoy sanando poco a poco, estoy en un proceso de conocerme más a mí misma, de trabajar más en mí y enfocarme cien por ciento en el trabajo”, comentó la cantante en una entrevista con Televisa Espectáculos, detallando su enfoque personal antes de considerar una relación.

Sobre el shippeo que se generó entre Aldo de Nigris y ella, agregó que se debe a que “estamos en el ojo público, entramos a un reality, se crean historias adentro y es parte de. Me fascina que la gente haya conectado conmigo, yo estoy muy feliz porque detrás de estos shippeos hay una linda amistad, entonces me encanta, que siga el show”.

Elaine Haro tuvo shippeos con Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Ricardo Peralta y Poncho de Nigris protagonizan guerra de declaraciones por La casa de los famosos México

¿Quién es Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025?

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y supo construir una carrera multifacética en el mundo del entretenimiento. Si bien proviene de una familia ligada al deporte y los medios, se destacó por su personalidad en TikTok, donde ganó popularidad gracias a sus memes, lip syncs y contenidos cercanos que conectan con miles de jóvenes.

Además, comparte su disciplina en el gimnasio a través de videos, mostrando su rutina de entrenamiento y motivando a sus seguidores a mantenerse activos y saludables.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Aldo de Nigris se consolidó como una figura influyente en redes sociales, combinando humor, cercanía y carisma. Su presencia digital le permitió acercarse a un público amplio, más allá de la fama heredada de su familia y construir su propia identidad en el entretenimiento. Cabe recordar que también ganó popularidad por su programa de YouTube ‘Más allá del fierro’ junto a Yetus prime.

El influencer también pertenece a una familia reconocida: es sobrino de Poncho de Nigris, empresario, influencer y actor, así como de Antonio “Tano” de Nigris, futbolista que falleció el 15 de noviembre de 2009 debido a una malformación cardíaca genética del corazón, la cual posteriormente le provocó un paro cardíaco.

Este legado familiar marcó profundamente su vida, pero, según usuarios, Aldo de Nigris supo abrir su propio camino, combinando talento, disciplina y cercanía con sus seguidores.

No te pierdas: Aldo de Nigris reacciona al hate hacia exparticipantes de La casa de los famosos México 2025, ¡hace súplica!