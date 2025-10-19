Aldo de Nigris reacciona al hate hacia exparticipantes de La casa de los famosos México 2025, ¡hace súplica!

Aldo de Nigris hizo un llamado público a frenar la ola de comentarios negativos que reciben los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. El ganador de la última entrega de la ‘casa más famosa de México’ pidió respeto hacia quienes formaron parte del programa. Su intervención llega en un momento donde la polémica y las críticas generaron un ambiente de tensión en torno a los exparticipantes.

Aldo de Nigris responde al hate contra los exparticipantes de La casa de los famosos México 2025

Aldo de Nigris hizo un llamado a detener la ola de comentarios de odio que han surgido en torno a los exparticipantes de La casa de los famosos México 2025. “Lo que yo quiero de verdad es terminar con todo esto, se está viviendo un poco de hate, algunas personas están viviendo hate y creo que, que estuvieron dentro de La casa de los famosos, es normal, se entiende”, explicó el exfutbolista de Rayados durante una entrevista a una televisora con a su llegada a Nuevo León.

De Nigris destacó la importancia de la amistad y la unión que se generó dentro del reality show: “Lo único que yo no quiero es que nos separemos porque hay una muy bonita amistad entre muchos, se hizo una bonita familia, una bonita manada, una bonita hermandad y yo sé que, ojalá que no afecte, pero los comentarios muchas veces sí pueden llegar a separarnos”.

Consciente del impacto que los comentarios negativos pueden tener en la convivencia y en los lazos entre los participantes, Aldo anunció que tomará acción para reforzar la unión: “Quiero hablar con todos, voy a ir a Ciudad de México y decir que nos mantengamos unidos”.

Aldo de Nigris pide un alto a la ola de hate tras salir de La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/aldotdenigris

Mamá de Aldo de Nigris aclara comentarios polémicos: ¿Qué dijo?

Los comentarios de Aldo de Nigris sobre el hate a los exparticipantes de La casa de los famosos México 2025 surgieron poco después de que se volvió viral una llamada de su mamá, Leticia de Nigris, quien le dio un consejo lleno de humor y preocupación maternal.

“Nos están dando a entender que andas muy estresado con una chilladera tremenda, me dijo tu abuela. La fama que no se te vaya a subir a la cabeza, hijo mío, y ten cuidado con todas las viejas que se te andan trepando, ten cuidado”, le advirtió su madre durante la llamada.

El influencer aclaró que las palabras de su mamá no iban dirigidas a ninguna persona en particular. “Como toda mamá, sin nadie en específico, que no vaya a salir alguna lagartona que me lo agarre”, señaló la mamá de Aldo de Nigris, descartando de manera explícita que se tratara de Elaine Haro, quien también formó parte del reality.

El video de la llamada se viralizó rápidamente, generando todo tipo de comentarios en redes sociales, y reforzó la postura de Aldo de Nigris sobre la importancia de mantener la unión y evitar el odio entre los exparticipantes, mientras mantiene un tono cercano y familiar que refleja su personalidad fuera de la pantalla.

Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México 2025

Aldo de Nigris, se alzó como el gran ganador de La casa de los famosos México 2025, tras semanas de competencia, polémicas y momentos emotivos dentro del reality show. Con su carisma, estrategia y conexión con el público, el regiomontano logró conquistar el corazón de los espectadores y llevarse a casa el premio principal de cuatro millones de pesos, además del acumulado de MercadoPago.

El influencer llegó a Monterrey ayer domingo 12 de octubre, donde fue recibido con un evento masivo en el que los fans cantaron temas como Rosa pastel, que volvió vira Aldo de Nigris durante su estancia en el reality show.

.La victoria de De Nigris fue celebrada con entusiasmo por sus seguidores y familiares, quienes destacaron su constancia y autenticidad a lo largo del concurso. Su paso por la casa estuvo lleno de momentos memorables que mostraron una faceta más cercana y humana del influencer.