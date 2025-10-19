Karime Pindter y Yeri MUA revelan ¿cómo hacer un buen amarre y triunfar en el amor?

En un episodio lleno de risas, confidencias y un toque místico, Karime Pindter y Yeri MUA, dos de las influencers mexicanas más populares del momento, se adentraron en el mundo del esoterismo y compartieron públicamente los rituales caseros que, según ellas, les han ayudado a mantener viva la pasión, alejar malas vibras y conseguir estabilidad amorosa. ¿Cuáles son?

¿Por qué Karime Pindter y Yeri MUA se reunieron recientemente?

Karime Pindter, exhabitante de La casa de los famosos México, tiene un pódcast titulado: Karime Kooler, mediante el cual, ha tenido distintas personalidades como invitadas. Desde Paolita Suárez, Nicola Porcella, y recientemente, Yeri MUA, con quien compartió algunos consejos para sus seguidores.

La emisión de este episodio ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues ambas reconocieron que creen en lo espirituoso y místico.

A partir de este momento, es que tanto Karime como Yeri, comienzan a contar diversos métodos para mantener el equilibrio en tu vida, y hasta en el tema amoroso. ¿Qué consejos dieron para garantizar el amor?

¿Qué rituales o “amarres” recomendaron Karime Pindter y Yeri MUA?

Karime Pindter fue la primera en abrir el tema, confesando uno de sus rituales preferidos: un amarre casero para fortalecer el amor. Según la también exparticipante de La casa de los famosos México, el procedimiento es simple, pero poderoso.

Yo hago uno con miel, canela y papel estraza… sí, el mismo con el que envuelven las tortillas. Es para endulzar el amor y que no se enfríe la relación. Karime Pindter

El ritual consiste en escribir los nombres de la pareja con una pluma roja sobre el papel, colocarlos dentro de un frasco de cristal junto con los otros ingredientes y mantenerlo cerrado en un lugar especial.

Por su parte, Yeri MUA, también conocida como la “Bratz Jarocha”, habló sobre su relación con el esoterismo y cómo lo ha utilizado como herramienta para mantener el equilibrio en su vida personal y profesional.

Cada vez que alguien está hablando mal de mí o siento que hay mala vibra, hago una práctica para que me dejen en paz y seguir con mi vida feliz. Yeri MUA

Yeri, quien constantemente se ve envuelta en polémicas en redes sociales, explicó que más allá de un acto supersticioso, estos rituales le sirven para liberar tensiones y recuperar su bienestar emocional.

Ambas coincidieron en que el poder de la intención y la energía es real, y que creer en uno mismo también forma parte fundamental de cualquier ritual.

¿Por qué Karime Pindter quedó fuera de la telenovela Mi verdad oculta?

La casa de los famosos México sirvió a Karime Pindter como una catapulta para su carrera. Y es que luego de protagonizar momentos únicos en el reality, pronto se le abrieron puertas en el mundo del entretenimiento. Además de ser conductora, quiso lanzarse como actriz, pero algo no salió como debía.

Karime Pindter tenía grandes expectativas por comenzar su carrera en los melodramas, pero lamentablemente no tuvo un buen inicio. A inicios de julio, ella misma reveló en una entrevista que había recibido una oferta para participar en Mi verdad oculta, una producción de Carlos Moreno, lo cual la tenía muy entusiasmada.

TVNotas indagó en dicho, y nos revelaron las verdaderas razones por las que no fue parte de la novela protagonizada por Susana González y David Chocarro:

Sí estaba contemplada e incluso se le dieron los primeros capítulos, donde su personaje ya entraría en acción. Hizo pruebas y se le veía potencial, pero lo que le falló es que dio prioridad a otras cosas y no a preparar bien su papel. Fuente a TVNotas

Su faceta como influencer influyó considerablemente. Tenía compromisos previamente acordados , como sus vacaciones en el festival Tomorrowland y otras actividades, lo que le impidió concentrarse plenamente en su carrera actoral.

