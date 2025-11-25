Mamá de exhabitante de La casa de los famosos México, tras luchar contra el cáncer, le ha pedido que la deje morir

Tras 5 años enfrentando el cáncer, la mamá de Jorge Losa ha vivido etapas de optimismo, pero también otras muy complicadas, tanto, que le ha llegado a decir en cierto momento que ya no quiere continuar con los tratamientos y que ya la dejen partir.

¿La mamá de Jorge Losa ya no quiere luchar contra el cáncer de mama?

“Ha aguantado mucho. Lleva más de 50 quimioterapias. Es una locura. Los doctores nos han dicho que no hay otra persona que haya soportado tantas. Yo, por el tipo de persona que soy, no quiero tirar la toalla, pero hay que entender que llega un punto en que las personas que lo están sufriendo ya no quieren seguir”, confesó Jorge Losa a TVNotas.

La señora ha pensado en suspender su tratamiento. “En algún momento más o menos difícil me lo dijo (‘Ya hasta aquí’). A ellos les pega. Llega el día en el que se levantan con el pie izquierdo y te dicen:‘Ya no quiero más’, aunque al día siguiente se despiertan y comentan: ‘Ya lo pensé mejor’”.

Su padre falleció de cáncer hace más de una década, por lo que nos reveló cuál fue su reacción cuando su mamá le dijo que ya no quería seguir con el tratamiento: “La respeté, muy a mi pesar y muy en contra de mis sentimientos. Hay que respetarlos por encima de todo, porque los que están sufriendo verdaderamente la enfermedad y el dolor son ellos, no uno”.

La mamá de Jorge Losa, enferma de cáncer, le pide que la deje ir / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Jorge Losa tras diagnostico de cáncer?

Jorge Losa nos compartió el estado actual de su madre: “Está peleando, es complejo. Ahí va aguantando. Últimamente ha estado mejor, se estabilizó. Ahorita le están dando inmunoterapia (tratamiento que utiliza el propio sistema inmunitario del cuerpo para combatir la enfermedad), que no es tan invasiva como la quimio. Estoy rezando para que la vida le dé mucho chance de estar a mi lado”.

“A ella, el cáncer le inició en la mama. Con el tiempo se lo extirparon, pero después le afectó los huesos. Ahí está. Es algo con lo que tendremos que luchar toda la vida. Yo trato de darle ilusiones. Hay momentos en que no solo lloro, sino que me da un enojo por la presión acumulada en el pecho de tantos años aguantando esta situación”.

La mamá de Jorge Losa, enferma de cáncer, le pide que la deje ir / Redes sociales

¿Jorge Losa planea retirarse de la televisión para cuidar a su madre?

En lo profesional, Jorge Losa se encuentra lleno de trabajo: “Ya llevo 3 microseries que han quedado espectaculares.Una se estrenará en febrero y ya viene también otra telenovela. Además, me fui a Miami a trabajar temas de conducción, a Cuba a grabar un video de una canción con Wendy Guevara, y a Nueva York, donde estuve trabajando con una marca, fue maravilloso”.

El también modelo está por cumplir 7 años en México y ya tiene planes para nacionalizarse mexicano: “De hecho, ya estoy en ese trámite con todos los papeles que necesito. Va poco a poco, pero sí es algo que pensé hace tiempo. Lo decidí, porque es un lugar que desde el primer día me acogió con gran cariño y yo de aquí no me quiero ir. Siento que una parte de mi alma es de aquí”.

Y hasta con sus impuestos quiere contribuir: “Es pensar dónde quieres declarar, si en el SAT de España o en el de México, y yo decido declarar, trabajar y vivir acá. Uno puede elegir y aunque no le puedo regresar a este país lo que me ha dado, pues vamos a aportar un poco”.

Jorge Losa sufrió asalto / IG: @jorgelosaactor

¿Cómo comenzó la carrera de Jorge Losa?

Jorge Losa originario de España.

Comenzó a trabajar como modelo.

En 2018 llegó a México y 2 años después saltó a la popularidad en “Guerreros 2020!, donde era conocido como ‘el Duende de Albacete’.

Su momento de mayor fama lo alcanzó en 2023, cuando formó parte de la primera temporada de “La casa de los famosos México”.

Ha participado en otros realities como “Las estrellas bailan en Hoy” y “La isla”.

Lo vimos en telenovelas como La madrastra y Juegos de amor y poder, entre otras.

