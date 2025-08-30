¿Jorge Losa le puso los cuernos a Ferka con conductora de La casa de los famosos México? Él rompe el silencio

Después de varias semanas de rumores, Ferka confirmó su ruptura de Jorge Losa durante una reciente entrevista. La actriz y conductora evitó dar detalles profundos, pero sus declaraciones dejaron claro que el romance que inició en ‘La casa de los famosos México’ en primera edición llegó a su fin, por segunda ocasión.

Las especulaciones sobre un distanciamiento habían crecido cuando Ferka eliminó todas las fotos junto a Jorge Losa en sus redes sociales, lo que muchos interpretaron como una señal de ruptura definitiva.

Ferka y Jorge Losa / Francisco Mnacera

¿Qué dijo Ferka de la ruptura de su noviazgo con Jorge Losa?

En una reciente entrevista con Gabo Cuevas en su programa de YouTube, Ferka dio a entender que su noviazgo con Jorge Losa llegó a su fin. Sin embargo, no dio más detalles sobre los motivos de esta ruptura.

En esta charla, la conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ puntualizó que está agradecida con todo lo vivido y cerró el tema sin decir más.

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir” Ferka

Cabe recalcar que relación entre María Fernanda Quiroz y Jorge Losa ya venía marcada por altibajos y rumores de infidelidad de ambas partes, lo que desató especulaciones de que su relación amorosa, supuestamente, habría terminado por una traición.

Ferka y Jorge Losa ¿terminaron por infidelidad? / IG: @ferk_q / @jorgelosaactor

¿Jorge Losa le fue infiel a Ferka con una conductora de La casa de los famosos México’?

A raíz de las especulaciones de supuesta infidelidad de Ferka a Jorge Losa, luego de que fue captada, aparentemente cercana, con un misterioso hombre en un bar de la CDMX, en esta ocasión, surgieron rumores sobre una presunta traición del actor español con una conductora de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

De acuerdo con la cuenta de ‘X’ de La tía Sandra, Jorge Losa, supuestamente, le fue infiel a Ferka ¿con Marie Claire Harp? Estos rumores surgen después de que revivieron una conversación entre la entonces pareja en su pódcast ‘Dopamina2’, en esta charla ambos jugaron la dinámica ‘verdad o shot’.

¿Marie Claire Harp fue la tercera en discordia entre Ferka y Jorge Losa? / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

En el capítulo ‘Verdades incómodas’ del pódcast ‘Dopamina2’, Ferka le cuestionó a Jorge Losa si habría una mujer que “le tira la onda” de quien ella no estaría enterada. Ante esto, el histrión contestó:

“Te quedarás con la duda”. Jorge Losa

Sin embargo, el también conocido como ‘el Albacete’ sí respondió cuál sería la fantasía que no le había contado a Ferka. Incluso, recordó una fuerte situación entre su ahora ex y otra mujer.

En ese momento, Jorge Losa no mencionó nombres, pero La tía Sandra sugirió que una de las protagonistas de dicha anécdota sería, presuntamente, Marie Claire Harp.

“Esta señora (Ferka) decidió un día… La otra persona no voy a decir el nombre. Llega ella (Ferka), yo nunca había tenido por aquí la idea de hacer un trío… Tenía fantasías, pero esa no era la que me llamaba la atención. De repente, una noche, terminamos un proyecto todos, un proyecto en el que estábamos todos bailando. No voy a decir la persona, pero ahí ustedes pueden hacer la conjetura de cuál puede ser… Veo que esta señora y la otra se calientan y empiezan bailando… Las dos se agarran a darse un besote”. Jorge Losa

“Veo eso, esa escena, las dos así… Las dos se metieron un besaso chin… Cuando veo esa escena, yo (dije):’¿Cómo?’. Y me sube una energía cabr… Me quedé así, cuadrado y dije: ‘No ma, quiero eso’. Desde ese momento me desbloqueo y dije: ‘Wow’”, agregó.

Ante esto, Ferka le contestó:

Ferka “Ya me encanijé, si esa persona es la que te está ligando y no me quieres decir, te juro que voy y…”.

Eso no es todo, en otra parte del video presentado, la actriz le preguntó si podía revisar la bandeja de entrada de su Instagram y él prefirió tomar un shot.

Ferka le preguntó a Jorge si una mujer lo seducía y él evitó contestar.

Aunado al video que compartió La tía Sandra, añadió la siguiente descripción:

“RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJO EL VIDEO. Hace unas semanas, en un video de preguntas incómodas’, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo” La tía Sandra

“Además, FERKA reveló que se BESÓ con otra mujer frente a él y hasta se habló de un TRÍO… Se dice que esa mujer era MARIE CLAIRE HARP, justo al salir de #LCDLFMX15 días después de ese video, anunciaron su separación FERKA ya bajó el video de YouTube”, se lee.

Así lo dijo La tía Sandra:

➖ RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ➖ ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJO EL VIDEO 😱



Hace unas semanas, en un video de “preguntas incómodas”, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo 😳



🔥 Además, FERKA… pic.twitter.com/gVjd4nplJB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

Además, la cuenta de ‘X’ @LaPortadaAI1, publicó un tweet en el que informaron que Jorge Losa y Marie Claire Harp, presuntamente, ya estarían estrenando un romance.

“Jorge Losa y Marie Claire podrian estar estrenando romance”, se lee.

Al momento, ninguno de los implicados ha hablado acerca de estas especulaciones. Por esta razón, la información queda estrictamente en calidad de RUMOR.

Jorge Losa y Marie Claire podrian estar estrenando romance. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) August 29, 2025

¿Qué dijo Jorge Losa sobre su rompimiento con Ferka?

Tras las declaraciones de Ferka sobre su separación de Jorge Losa, el actor reapareció en Instagram con un par de historias en las que, por primera vez, habló abiertamente de su situación sentimental.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, coincidió que se siente agradecido por lo vivido junto a Ferka y subrayó que, durante los tres años de relación, entregó todo su “corazón” y su “amor”.

“No por eso dejas de agradecer, de entregar todo tu corazón y todo tu amor a esa persona que te enseñó tantas cosas y que le tienes un agradecimiento enorme”, Jorge Losa

Jorge Losa y Ferka terminan su relación / Facebook: Jorge Losa

Asimismo, Jorge Losa explicó que su romance con la conductora de ‘Venga la alegría: Fin de Semana’ concluyó en buenos términos, lo que dejó claro que no hubo conflictos entre ellos. Reiteró que ambos se sienten agradecidos por la relación que compartieron y pidió respeto mientras atraviesan este proceso de duelo emocional.

“Nosotros no estamos peleados, estamos muy agradecidos, denle todo el apoyo, los dos estamos viviendo un duelo que no es fácil”, agregó.

Al momento, Jorge Losa y Ferka no se han pronunciado a los rumores sobre una supuesta infidelidad o romance con Marie Claire Harp, conductora de ‘La casa de los famosos México’. ¿Saldrán a desmentir estas especulaciones?

