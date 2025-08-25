Ferka confirma que terminó con Jorge Losa otra vez ¿por infidelidad? “Agradecida de lo vivido... estaré bien”

La relación amorosa entre María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y Jorge Losa ha estado llena de polémicas. Tras su participación en la primera temporada en ‘La casa de los famosos México’, algunos cibernautas no creían que su noviazgo era real, hasta que ella confirmó el romance. Luego de eso, cortaron una primera vez porque Jorge Losa le puso el cuerno a Ferka con Serrath, pero ¡el amor pudo más! Regresaron y ahora ¡vuelven a cortar! ¿Por qué finalizó su relación?

Ferka anuncia que cortó el actor Jorge Losa... ¿por infidelidad?

Luego de semanas de especulaciones sobre una posible separación, la propia Ferka confirmó su ruptura con Jorge Losa durante una charla con el periodista Gabo Cuevas en su canal de YouTube. Aunque se mostró reservada y evitó hablar directamente sobre Jorge Losa, sus palabras dejaron clara su postura:

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir”. Ferka

La conductora de ‘Venga la alegría’ ya había dado señales del distanciamiento al eliminar todas las fotos que tenía con el actor en sus redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como el cierre definitivo de ese capítulo.

La ruptura no fue sorpresiva para muchos, ya que la relación venía cargada de altibajos y señalamientos de infidelidad por ambas partes. En junio de 2024, Ferka acusó a Jorge Losa de haberle sido infiel con la influencer y actriz Serrath, luego de descubrir mensajes comprometedores y una carta que confirmaría la traición. Aunque en ese momento la pareja terminó, poco tiempo después decidieron darse una nueva oportunidad.

Por otra parte, a inicios de julio de este año, mientras Jorge Losa se encontraba en España por compromisos personales, Ferka fue captada en una fiesta acompañada de un misterioso amigo con quien se le vio en actitudes cercanas. Aunque ella negó que existiera una relación más allá de la amistad, para muchos fue la confirmación de que el vínculo con Losa ya estaba fracturado sin vuelta atrás.

Ferka y Jorge Losa / Francisco Mnacera

¿Cómo se conocieron Ferka y Jorge Losa?

La historia de amor entre Ferka y Jorge Losa comenzó en 2022, cuando coincidieron en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Paralelamente, Christian Estrada señaló a Ferka de serle infiel con Jorge Losa, razón por la que Estrada y María Fernanda finalizaron su romance del que tuvieron un hijo.

Posteriormente, Ferka y Jorge Losa participaron en La casa de los famosos México 2023. Aunque ambos negaban cierta relación, existieron momentos que denotaron en redes sociales una gran química entre ellos.

Jorge la protegió de una nominación y compartieron momentos cercanos, como pasar la noche juntos dentro del show. Tras la eliminación de Ferka, él se le acercó emocionado, la abrazó y le confesó: “¡Te amo!”, lo que dejó claro que el vínculo entre ellos había evolucionado.

Esa declaración pública fue tomada por muchos como la confirmación de su relación sentimental, dejando atrás las especulaciones y mostrando que el amor había nacido dentro del programa.

Jorge Losa y Ferka terminan su relación / Facebook: Jorge Losa

¿Con quién fue vista Ferka, presuntamente siendo infiel a Jorge Losa?

En un video difundido por la creadora de contenido ‘Reina Venenosa’, se puede ver, aparentemente, a Ferka con otro hombre en el bar “Despecho Masaryk”, ubicado en la Ciudad de México.

Según ‘Reina Venenosa’, las imágenes habrían sido captadas la noche del 3 de julio, mientras Jorge Losa estaba en España visitando a su familia. En la grabación, Ferka interactúa con un hombre, tocándole el rostro mientras conversan. Luego, el sujeto se inclina hacia su cuello, lo que algunos interpretaron como un gesto de cercanía o posible coqueteo.

Reina Venenosa comentó en su publicación que, mientras Losa estaba de viaje, Ferka estaba “muy intensa y tomada” con otro hombre en el bar, asegurando incluso que hubo un beso y contacto en el cuello. Usuarios en redes intentaron identificar al acompañante, y algunos señalaron que podría tratarse del Dr. Steve Alaniz, un cirujano plástico que ha aparecido en las historias de Instagram de Ferka .

