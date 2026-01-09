¡A Jorge Losa le vieron la cara! Estalla contra restaurante por cuenta “inflada”: “Se pasaron de lanza”

La visita que prometía ser una comida tranquila terminó convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza para Jorge Losa, actor y modelo español conocido por su participación en La casa de los famosos México. A través de sus redes sociales, el también influencer exhibió lo que calificó como un abuso al consumidor por parte de un restaurante, donde, según su testimonio, intentaron cobrarle de más aprovechándose del descuido. Lejos de quedarse callado, Losa decidió alzar la voz y advertir a sus seguidores para que no pasen por una situación similar. ¿Qué pasó? Te contamos.

Jorge Losa fue visto con una ex, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Jorge Losa en el restaurante que denunció en redes?

Jorge Losa relató que acudió junto con tres amigos a un restaurante con terraza para pasar un rato agradable. Sin embargo, al momento de recibir la cuenta, comenzaron a notar inconsistencias que rápidamente encendieron las alertas.

El actor explicó que decidió compartir lo ocurrido con la intención de evitar malos tragos a quienes lo siguen, especialmente porque no es la primera vez que recomienda lugares cuando su experiencia es positiva.

Jorge Losa “Creo que es mi deber, así como a veces les menciono cuando voy a lugares ‘súper top’ ya saben que les promociono (...) también cuando hay alguien que no se lo merece y cuando se quieren pasar de lanza, como no me gusta que me traten de esa manera tan fea, no quiero que vayan a caer en la misma trampa que yo y no los vayan a tratar así a ustedes”

De acuerdo con su testimonio, la cuenta incluía cargos excesivos, conceptos poco claros y montos que no coincidían con lo que realmente habían consumido.

¿Cuánto pagó Jorge Losa en el restaurante tras la polémica por la cuenta inflada?

El actor, Jorge Losa, fue directo al describir su experiencia como negativa y advirtió que el restaurante incurre en prácticas poco transparentes, especialmente al no informar correctamente los precios desde el inicio.

“En este caso me refiero a un lugar llamado ‘Los Terrazos’. Horrible, tengan mucho cuidado porque se pasaron de lanza, no te dicen los precios y luego te la aplican”, señaló.

Uno de los puntos que más molestó a Jorge Losa fue la aparición de suplementos y cargos adicionales que, según él, no tenían lógica ni estaban especificados en el menú.

“Porque además nos quisieron poner unos suplementos completamente fuera de órbita, sin sentido, sin lógica alguna” Jorge Losa

¿Cómo reaccionó Jorge Losa a las disculpas del restaurante tras la polémica por la cuenta inflada

Aunque el establecimiento argumentó que se trató de errores y ofreció disculpas, Jorge Losa fue contundente al señalar que ese tipo de “equivocaciones” siempre terminan afectando al consumidor si no revisa con atención.

“De repente se equivocaron y dijeron ‘lo sentimos’, o sea, pero si te la aplican y no dices nada, te la aplican. Además unos precios que no salían ni siquiera en el menú. Una locura, terrible”, concluyó.

¿Qué cargos aparecieron en la cuenta inflada que mostró Jorge Losa?

En redes comenzó a circular la supuesta cuenta de Jorge Losa. La comanda incluiría diversos cargos que llamaron la atención por sus montos elevados y por la forma en que fueron calculados. Estos serían, de manera referencial, algunos de los conceptos que presuntamente se les intentaron cobrar al grupo de cuatro personas:



Guacamole para compartir: 480 pesos

480 pesos Órdenes de tacos de arrachera: 1,680 pesos en total (420 pesos cada una)

1,680 pesos en total (420 pesos cada una) Cerveza de 1 litro: 385 pesos

385 pesos Cerveza de ½ litro: 265 pesos

265 pesos Servicio michelado: 55 pesos

55 pesos Limonada de ½ litro: 135 pesos

135 pesos Servicio de terraza por persona: 200 pesos en total

200 pesos en total IVA: 3,680 pesos

3,680 pesos Total con propina incluida: 4,415 pesos

Según lo expuesto por Jorge Losa en su testimonio, aun haciendo el ejercicio de sumar los conceptos, el monto final no habría coincidido correctamente, además de que algunos precios no le fueron informados previamente ni aparecerían de forma clara en el menú, situación que el actor calificó como un posible abuso hacia los consumidores.