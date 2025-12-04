Jorge Losa, tras dejarse ver con mujer misteriosa, aparece muy juntito con su ex; Ferka reacciona ¿celosa?

Jorge Losa fue captado en una fiesta acompañado de una exnovia con quien se le vio demasiado cercano. Entre risas, miradas cómplices y hablando muy cerca, la pareja llamó la atención de quienes estaban presentes, avivando rumores sobre un posible reencuentro o, al menos, una inesperada cercanía que nadie tenía en el radar. Esto sucede luego de que TVNotas también captó al actor español con una misteriosa mujer en un centro comercial. ¡Ferka reaccionó! Te contamos los detalles.

Jorge Losa fue visto con una ex, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles. / Foto: Redes sociales

Jorge Losa estaba pegadito a su ex: ¿Quién es?

Jorge Losa volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Radio Fórmula difundió un video donde se le ve compartiendo una velada muy cercana con Mayte Carranco, su expareja de varios años. En las imágenes, grabadas durante una fiesta reciente, ambos aparecen conversando a corta distancia, riendo con naturalidad y mostrando una complicidad que no pasó desapercibida para quienes también estaban en el lugar.

De acuerdo con el material difundido, el actor lucía especialmente relajado y contento mientras hablaba al oído de Mayte, momentos que rápidamente despertaron preguntas sobre el tipo de relación que mantienen actualmente.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, su cercanía generó especulaciones entre seguidores y medios, quienes no esperaban verlos tan unidos después de haber tomado caminos separados, tras los rumores de romance con Ferka. Cabe señalar que María Fernanda Quiroz fue señalada como la presunta tercera en discordia entre Jorge Losa y Mayte Carranco. Sin embargo, la actriz siempre negó esta versión.

Jorge Losa y Mayte Carranco muy ‘juntitos’. / Fotos: Radio Fórmula

¿Qué dijo Ferka tras el reencuentro de Jorge Losa y Mayte Carranco?

Ferka desató conversación en redes sociales luego de publicar un mensaje en el que pidió, de forma clara, que dejen de enviarle información sobre una persona con la que ya no mantiene vínculo.

Aunque no mencionó de forma explícita a Jorge Losa, sus seguidores interpretaron la publicación como una respuesta a los comentarios que han circulado recientemente en torno a él. Por ahora, Ferka ha dejado claro que no desea recibir más información relacionada con esa etapa, subrayando que prefiere concentrarse en su presente.

“Wey que hueva. Supérenlo, club de fans. Yo tengo mi vida, sigo mi vida, y por algo ya no sigue en mi vida. Dejen de mandarme reportes. Ya”, escribió la actriz y exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México.

Aunque la famosa no mencionó a Jorge Losa. Algunos usuarios señalaron que se trataría de una indirecta a su ex. No obstante, se tratarían de puras especulaciones de usuarios.

La relación entre Jorge Losa y Ferka comenzó con fuerza dentro de ‘La casa de los famosos México’ en 2023, donde la convivencia diaria los llevó a conectar de forma natural. Al salir del reality, confirmaron que habían iniciado un romance y se mostraban entusiasmados por esta nueva etapa, a tal grado que Ferka destacaba la buena relación que Jorge había logrado construir con su hijo.

Sin embargo, a mediados de 2024 la estabilidad se fracturó cuando ella lo señaló públicamente de presunta infidelidad con la influencer Serrath, un episodio que puso la relación en pausa. Aunque tiempo después decidieron darse otra oportunidad y aseguraron estar en un buen momento, meses más tarde anunciaron su separación definitiva. Ferka expresó agradecimiento por lo vivido y Jorge Losa enfatizó que terminaron en buenos términos, pidiendo al público no involucrarse en conflictos ajenos.

Desde entonces, ambos aseguraron que mantienen una relación cordial. En su momento, una fuente contó a TVNotas afirmó que el rompimiento ocurrió porque Ferka supuestamente se cansó de mantener la relación, aunque ninguno de los involucrados confirmó esa versión.

Supuesta respuesta de Ferka a las menciones que le hacen de Jorge Losa. / Fotos: Redes sociales

Jorge Losa es visto con una mujer misteriosa: ¿Ferka, Mayte Carranco o alguien más?

A mediados de noviembre, TVNotas captó a Jorge Losa acompañado de una mujer en el mismo centro comercial donde en su momento fue visto con Ferka, hecho que despertó de inmediato la curiosidad del público. En las imágenes se observa al actor caminando relajado, conversando y sonriendo mientras comparte un helado con la joven, lo que encendió preguntas sobre su identidad y la naturaleza de su encuentro.

La mujer en cuestión es Palma Agustina, actriz argentina de 30 años con quien Losa trabajó en la serie Mi final feliz, grabada en Miami, donde ambos compartieron escenas y un romance en la ficción. Su aparición junto al actor en la Ciudad de México llamó la atención debido a la cercanía que mostraban y a la historia laboral que los une.

Jorge Losa / Estefanía Ramírez

Palma visitó recientemente México y, según las imágenes, aprovechó la estancia para reencontrarse con el actor, quien aparentemente fungió como un amable acompañante durante su visita. Aunque se desconoce si se trató de un simple encuentro entre colegas o de algo más, la coincidencia avivó las especulaciones sobre si esta reunión quedó únicamente en el terreno amistoso… o si la ficción pudo haber dado un paso hacia la realidad. ¿Será? Al momento, el actor no ha dado declaraciones sobre este encuentro.

