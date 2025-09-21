Marie Claire Harp desata rumores de embarazo tras salir embarrada en la ruptura de Jorge Losa y Ferka

Luego de que Marie Claire Harp fue señalada como la presunta “tercera en discordia” entre la relación de Ferka y Jorge Losa en redes sociales, ahora, se convirtió en tendencia luego de que circulara un video detrás de cámaras de La casa de los famosos México en el que la conductora apareció con un vestido blanco y una ligera silueta abultada en el vientre, lo que desató rumores de un posible embarazo. ¿Será?

¿Por qué se dijo que Marie Claire Harp fue la presunta amante de Jorge Losa mientras andaba con Ferka?

Los rumores de que Marie Claire Harp habría sido la presunta amante de Jorge Losa mientras él estaba con Ferka surgieron a raíz de un episodio del podcast Dopamina2. En la cuenta de ‘X’ de ‘La tía Sandra’ expuso el video de la dinámica de “verdades incómodas”, en las que el español dio respuestas ambiguas que generaron especulaciones.

“RAZÓN DEL ROMPIMIENTO DE FERKA Y ALBACETE ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJO EL VIDEO. Hace unas semanas, en un video de preguntas incómodas’, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo” La tía Sandra

Posteriormente, Ferka eliminó un video del programa, lo que alimentó la idea de que había algo que ocultar. Asimismo, usuarios en redes comenzaron a señalar a Marie Claire como la presunta culpable de que ambos famosos terminaran su relación por las declaraciones de Jorge en dicho pódcast.

Ante la polémica, la conductora negó categóricamente cualquier relación con Losa y aclaró que habló tanto con él como con Ferka para evitar malos entendidos. Calificó los rumores como “estúpidos” y sin fundamento.

¿Marie Claire Harp está embarazada? La verdad detrás de las especulaciones

Luego del escándalo con Jorge Losa y Ferka, las especulaciones de que Marie Claire Harp estaría embarazada crecieron rápidamente entre los seguidores de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

En redes sociales, usuarios señalaron que la venezolana podría estar esperando a su primer hijo por el video detrás de cámaras de ‘La casa de los famosos México’ en el que se le vio un pequeño bulto. Sin embargo, Harp decidió aclarar la situación con humor y sinceridad.

A través de sus redes sociales, explicó que la “pancita” que se le veía en el video no tenía nada que ver con un embarazo, sino con la cena del 15 de septiembre. Durante las celebraciones patrias, la conductora mencionó que disfrutó de un plato de pozole que le provocó inflamación estomacal.

“¡Embarazada de pozole!… ¿será?, ¡Totalmente!”, escribió en tono de broma, lo que descartó los rumores que se habían propagado en internet sobre su embarazo.

Con esta declaración, Marie Claire Harp dejó en claro que no está en la dulce espera, sino que todo se trató de un malentendido, lo que ocasionó la comida típica mexicana que disfrutó durante la fiesta nacional.

¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre los rumores de ser la amante de Jorge Losa?

Marie Claire Harp decidió hablar por primera vez sobre los señalamientos que la vinculan sentimentalmente con Jorge Losa, expareja de Ferka. Es importante recordar que la cuenta de ‘X’, @LaPortadaAI1, difundió un mensaje en el que aseguraban que la conductora de ‘La casa de los famosos México’ y el actor español presuntamente habrían iniciado una relación.

No obstante, Marie Claire Harp negó por completo dichos rumores. Incluso comentó que tuvo comunicación tanto con Jorge Losa como con Ferka, y entre los tres confirmaron que se trataba de información falsa.

“Es una estupidez, una total y absoluta estupidez… Ese mismo día, yo le escribí a Ferka y Ferka me dijo: ‘Están locos’. También me escribió Jorge… Esas fueron las conclusiones que la gente sacó por un pódcast que hicieron Ferka y Jorge”. Marie Claire Harp

“La gente comenzó a sacar conjeturas con que yo era la culpable de la ruptura o de la separación. No tiene ningún tipo de sentido, señores. Por eso, yo no me desgasté ni siquiera desmintiendo algo que es absurdo y totalmente estúpido”, agregó.

Por último, Marie Claire Harp mencionó que lleva varios años sin tener contacto con Jorge y subrayó que Ferka estaría atravesando una etapa difícil en el ámbito personal y no deberían molestarla con este tipo de especulaciones.