¡Natalia Lafourcade ya es mamá!: A sus 41 años anuncia el nacimiento de su bebé ¿quién es el padre de su hijo?

Natalia Lafourcade volvió a emocionar al público, pero esta vez no fue por un nuevo disco ni por un escenario internacional, sino por una noticia profundamente personal. La cantante mexicana, una de las artistas más respetadas y premiadas de la música latina, anunció que ya es mamá y lo hizo de la manera más fiel a su esencia: íntima, poética y profundamente emotiva.

Mira: Natalia Lafourcade lanza documental sobre su papá

Natalia Lafourcade comparte las primeras imágenes de su embarazo. / Instagra,

¿Cómo anunció Natalia Lafourcade el nacimiento de su bebé en redes sociales?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Natalia Lafourcade confirmó que su bebé ya había nacido. La publicación incluyó imágenes llenas de arte, con su esposo, en algunas ya se ve al pequeño en brazos y en el pecho de su madre. Las fotos fueron acompañadas con un sentido mensaje:

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!” Natalia Lafourcade

Más adelante, la artista profundizó en la experiencia emocional que vivió durante el embarazo y el nacimiento de su hijo, utilizando metáforas que solo ella podría usar en su universo creativo y espiritual:

“Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”. Natalia Lafourcade

El mensaje no tardó en generar reacciones entre colegas del medio artístico, fans y figuras públicas, quienes celebraron la llegada del bebé de Natalia Lafourcade y destacaron la belleza del texto con el que decidió compartir la noticia.

Te puede interesar: Califican de ‘fraudulento’ el concierto de Natalia Lafourcade

¿Cuándo y de qué manera Natalia Lafourcade reveló que estaba embarazada?

El embarazo de Natalia Lafourcade se dio a conocer meses atrás, también a través de redes sociales, y de forma muy distinta a los anuncios tradicionales de celebridades. Lejos de un comunicado formal, la cantante optó por una publicación sencilla pero profundamente emotiva, acompañada de fotografías donde mostraba su vientre ya avanzado.

En ese momento, la intérprete confesó que la maternidad era una experiencia que no tenía contemplada en su vida, pero que llegó como un regalo inesperado.

Natalia Lafourcade “Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto si que no lo esperaba. Que regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella”.

La cantante también aprovechó ese anuncio para tranquilizar a su público, dejando claro que su carrera musical seguía activa, incluso durante el embarazo, y que continuaría con sus compromisos artísticos

Mira: Natalia Lafourcade habla de su relación con Tenoch Huerta ahora que ha sido acusado por mujeres

¿Quién es Juan Pablo López-Fonseca, esposo de Natalia Lafourcade y padre de su hijo?

Aunque Natalia Lafourcade ha mantenido siempre un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental, se sabe que su esposo es Juan Pablo López-Fonseca. A diferencia de otras parejas de figuras públicas, él ha optado por mantenerse alejado de los reflectores y del ruido mediático.

Juan Pablo López-Fonseca no solo comparte su vida personal con la cantante, sino que también ha sido un colaborador cercano en su carrera artística. De acuerdo con información conocida, ha participado en distintos proyectos importantes de Natalia Lafourcade, aportando desde un lugar creativo y de acompañamiento, sin protagonismo.