¿Kate del Castillo embarazada? La imagen que dejó en shock a sus fans y encendió las redes

La actriz mexicana Kate del Castillo, volvió a demostrar que sabe cómo sacudir las redes sociales. La actriz mexicana dejó a miles con el ojo cuadrado luego de aparecer luciendo una prominente pancita de embarazo, algo que nadie veía venir, sobre todo por las posturas que ella misma ha defendido durante años sobre la maternidad.

Kate del Castillo estaría embarazada. / Instagram: @katedelcastillo

¿Kate del Castillo está embarazada a los 53 años? La verdad detrás de las fotos virales

Kate del Castillo compartió en su cuenta oficial de Facebook una fotografía que, a simple vista, mostraba a la actriz con una evidente pancita de embarazo. La imagen rápidamente se viralizó y muchos usuarios comenzaron a asegurar que la actriz estaba esperando a su primer hijo, algo que parecía impensable para quienes conocen su postura sobre la maternidad.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. La pancita que dejó en shock a sus seguidores no es real, sino una prótesis utilizada para un proyecto audiovisual. Aun así, el realismo fue tal que logró engañar a miles y colocar su nombre entre los temas más comentados.

Fiel a su estilo directo y provocador, Kate acompañó la imagen con un mensaje que avivó aún más la conversación:

“Antes de que pregunten… mejor díganme ustedes qué ven”. Kate del Castillo

La frase fue suficiente para desatar comentarios de todo tipo y mantener el misterio durante varias horas.

¿Por qué Kate del Castillo apareció con pancita de embarazo en redes sociales?

La actriz utilizó una prótesis de embarazo como parte de su personaje en la película Instintos, producción disponible en ViX. En esta historia, Kate del Castillo interpreta a “Maggie”, una mujer que está a punto de dar a luz y que atraviesa una situación límite cargada de tensión emocional.

El proyecto marcó un reto actoral importante para la actriz, no solo por la carga dramática del personaje, sino también por el impacto visual que generó verla en un rol tan distinto al que el público está acostumbrado. En la cinta comparte créditos con Bruno Bichir, con quien construye una narrativa intensa que ha dado mucho de qué hablar.

Las fotografías del rodaje fueron tan realistas que muchos olvidaron por completo que se trataba de ficción. Incluso algunos seguidores confesaron que, por un momento, creyeron que la actriz había decidido convertirse en madre en la vida real.

¿Qué ha dicho Kate del Castillo sobre la maternidad y tener hijos?

La fotografía de Kate del Castillo no solo causó revuelo, sino que también hizo que muchos recordaran declaraciones pasadas en las que la actriz dejó clarísimo que no desea tener hijos, por lo que sus seguidores sospecharon de inmediato que todo se trataba de un proyecto profesional y no de un embarazo real.

Y sí: desde hace años, Kate del Castillo ha sido tajante respecto a la maternidad. En distintas entrevistas ha reiterado que nunca ha sentido el deseo de convertirse en madre, una decisión personal que defiende sin titubeos y que forma parte de su narrativa pública desde hace tiempo.

En 2017, durante una entrevista con la revista Quién, la actriz declaró de manera tajante:

“Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”. Kate del Castillo