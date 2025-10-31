Eric del Castillo reacciona al video viral de Kate del Castillo con un bebé, ¿lo ve como su nietecito?

El pasado cumpleaños número 53 de Kate del Castillo se volvió noticia, no solo por la celebración en sí, sino por uno de los regalos que recibió: un muñeco hiperrealista conocido como “bebé reborn”. La actriz compartió imágenes del regalo en sus redes sociales, generando debate y división de opiniones entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante el inusual presente.

El video rápidamente se volvió viral, colocando a Kate en el centro de la conversación sobre la tendencia de los bebés reborn entre adultos. La actriz ha reiterado en diversas entrevistas que decidió no ser madre, lo que añade un contexto particular al recibir este tipo de regalo, y su familia también ha compartido sus impresiones sobre el objeto.

Te puede interesar: Eric del Castillo se sincera sobre su testamento y sus herederos; ¿quién se quedará con su herencia?

Eric del Castillo y Kate del Castillo tienen una muy buena relación padre e hija. / Instagram: @ julianna57 / @katedelcastillo

¿Por qué generó controversia el regalo de cumpleaños de Kate del Castillo?

El regalo que recibió Kate del Castillo por su cumpleaños número 53, un bebé reborn, se convirtió rápidamente en un tema de conversación y polémica en redes sociales. La combinación del realismo extremo del muñeco y la historia personal de la actriz sobre su decisión de no tener hijos hizo que el regalo captara la atención de seguidores y medios de comunicación.

La actriz ha declarado públicamente que decidió no ser madre hace más de 30 años, decisión que ha defendido como una de las mejores de su vida. Esta declaración, junto con la exhibición del muñeco, provocó que el regalo fuera interpretado de distintas maneras: algunos lo vieron como un objeto de entretenimiento o coleccionismo, mientras que otros lo relacionaron con cuestiones personales y emocionales sobre maternidad y familia.

Te puede interesar: Eric del Castillo estuvo al borde del colapso a sus 91 años, revela su hija Verónica ¡Lo diagnosticaron mal!

Kate del Castillo recibe un “bebé reborn” por su cumpleaños 53 / IG: katedelcastillo y canva

¿Qué dijo Eric del Castillo sobre el video viral de su hija con un bebé falso?

Eric del Castillo, actor y padre de Kate del Castillo, habló recientemente sobre el video viral en el que su hija aparece con un bebé reborn durante su cumpleaños número 53. En entrevista para el programa Hoy, Eric expresó su deseo de convertirse en abuelo, diciendo:

“Yo no sé por qué no tiene hijos, yo quisiera tener nietos de ella”. Eric del Castillo

Por su parte, Kate Trillo, madre de la actriz, también compartió su reacción: admitió que la apariencia hiperrealista del muñeco le provocó un susto, aunque reconoció la belleza del regalo.

“Qué susto me llevé. Está lindo el bebé, quién sabe por qué lo hizo. Qué bueno que es de mentiritas porque a estas alturas está medio difícil”. Kate Trillo

Aunque los padres no profundizaron más en el tema, sus comentarios resaltan la mezcla de humor, curiosidad y cariño hacia Kate, mientras el video continúa siendo un contenido viral que ha captado la atención de medios y seguidores.

Te puede interesar: ¿Kate del Castillo al borde de la muerte? Actriz comparte terrible momento en Cancún

Eric del Castillo estuvo grave de salud después de haber recibido un mal diagnostico / Captura de pantalla

¿Qué son los bebés reborn o muñecos hiperrealistas?

Los bebés reborn son muñecos fabricados principalmente en silicona, diseñados para replicar la apariencia y el peso de un recién nacido. Estos objetos incluyen detalles como pelo implantado, ojos de cristal y un relleno que imita la densidad de un bebé real, lo que los convierte en figuras sorprendentemente realistas.

Más allá del coleccionismo, los bebés reborn se utilizan en ámbitos terapéuticos y educativos. Su realismo puede ayudar en el trabajo emocional, permitiendo a las personas interactuar con ellos en ejercicios de cuidado y empatía. También se emplean en formación para estudiantes de enfermería o cuidado infantil, gracias a su capacidad de simular situaciones de la vida real.

Te puede interesar: Kate del Castillo y Edgar Bahena sorprenden a fans con regalos, tras video viral de su “bebé”