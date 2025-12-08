Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncia el género de su bebé arcoíris; así fue el emocionante momento

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia protagonizaron uno de los momentos más bonitos de esta nueva etapa familiar: la revelación del género de su bebé arcoíris. A solo un mes de anunciar públicamente que estaban esperando nuevamente, la pareja decidió celebrar este avance en el lugar que se ha convertido en el corazón de su historia reciente: Comala, Colima.

Fue precisamente en el pintoresco pueblo colimense —donde han construido su hogar y una red de afectos que los ha acompañado en los momentos más duros y también en los más luminosos— donde Brenda y Ferdinando compartieron con su comunidad el sexo de su bebé.

Ferdinando Valencia compartió el 4 de noviembre la feliz noticia de que él y Brenda Kellerman esperan a su bebé arcoíris, seis años después de la dolorosa partida de uno de sus mellizos.

Lo más sorprendente es la coincidencia: se enteraron del embarazo el pasado 3 de agosto de 2025, justo en el sexto aniversario luctuoso de su pequeño, una fecha cargada de profundo significado para la pareja.

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”, reveló la pareja en Instagram.

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

El bebé de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia, murió el 3 de agosto de 2019, cuando tenía solo tres meses de edad.

El pequeño nació junto a su hermano gemelo, pero poco después presentó complicaciones de salud. El bebé fue diagnosticado con meningitis bacteriana y posteriormente desarrolló hidrocefalia, lo que lo llevó a estar hospitalizado por varias semanas en cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo constante de sus padres, el bebé no logró sobrevivir. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, y desde entonces, tanto Ferdinando como Brenda Kellerman han hablado abiertamente de su duelo y conmemoran cada aniversario recordando a su pequeño.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman comparten el género de su bebé: ¿Niño o niña?

Entre aplausos y emoción, el momento cúspide para Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia llegó cuando un estallido de luces iluminó la noche de Comala, tiñendo el cielo de azul, pues tendrán un niño.

El espectáculo de fuegos artificiales marcó no solo el anuncio oficial del género del bebé, sino también un renacer emocional para la pareja, que ha compartido abiertamente el proceso de duelo, sanación y ahora esperanza por este nuevo bebé.

Vecinos, amigos cercanos y seguidores que han acompañado su historia celebraron junto a ellos. Brenda, con una expresión de alegría, agradeció el cariño de quienes los han apoyado, mientras Ferdinando expresó el orgullo y la emoción de recibir nuevamente la bendición de la paternidad.

Con el cielo azul de fondo y las emociones a flor de piel, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia dieron la bienvenida anticipada a su hijo, reafirmando que esta nueva vida representa un camino de luz para todos.

