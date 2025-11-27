Ferdinando Valencia muestra el ultrasonido de su bebé arcoíris y ya especulan... ¿será niño o niña?

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman viven un momento de felicidad, tras el anuncio de la llegada de su bebé arcoíris. Y como ya es tradición en su manera de compartir su vida con el público, el actor sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez el ultrasonido del pequeño, acompañándolo de una pregunta que rápidamente encendió las redes: ¿será niño o niña?

Ella es Brenda Kellerman esposa de Ferdinando Valencia quien anunció la espera de un bebé arcoíris, / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman que esperaban a su bebé arcoíris?

Ferdinando Valencia dio a conocer que él y Brenda Kellerman están en la espera de su bebé arcoíris, seis años después de la triste pérdida de uno de sus mellizos.

La revelación llegó acompañada de una conmovedora coincidencia: la pareja descubrió el embarazo el 3 de agosto de 2025, exactamente en el sexto aniversario luctuoso de su pequeño, una fecha especialmente significativa para ambos.

“ Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia ”.

Rápidamente los comentarios de fans, colegas, amigos y seguidores se hicieron presentes en la publicación, mostrando gran emoción por la noticia compartida por el actor.

Tal vez te interese: Ferdinando Valencia afirma que tiene pruebas de negligencia médica en la muerte de su hijo

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

¿El bebé de Brenda Kellerman, pareja de Ferdinando Valencia, será niño o niña?

A través de Instagram, el actor Ferdinando Valencia difundió un clip en el que Brenda Kellerman aparece con bata de hospital, lista para su revisión médica. En las imágenes presume con orgullo su pancita, mostrando el avance del embarazo que la pareja anunció el pasado 4 de noviembre.

Segundos después, el actor compartió el esperado ultrasonido en 3D. Con evidente emoción, escribió:

“ ¡Qué belleza! ¿Qué crees que será? ”, invitando a sus seguidores a participar en una encuesta improvisada. La respuesta fue inmediata: cientos de usuarios comenzaron a votar, comentar y especular sobre si el bebé será niño o niña. De manera más repetida, los fans coincidieron en que será niña. Sin embargo, todavía no dan a conocer el género:



“Yo creo que es niñaaaa”,

“Una princesaaaa”,

“Por la forma de la panza, es niña!” y,

“Se parece mucho a su hermanito”.

Te puede interesar: Ferdinando Valencia nos abre su corazón y nos revela cómo enfrentó la pérdida de su bebé

¿Cuándo nacerá el hijo del actor Ferdinando Valencia?

Este ultrasonido no es el primer momento que la pareja comparte de esta dulce espera. Semanas atrás, Ferdinando Valencia publicó un video en el que se escuchan por primera vez los latidos del bebé, captados con un dispositivo portátil. En la grabación aparece el hijo mayor de la pareja, sonriendo al escuchar el sonido.

Además del simbolismo emocional que carga este embarazo, la fecha estimada del nacimiento también ha sorprendido al actor. Valencia reveló en una entrevista para el programa Hoy que el bebé podría nacer el 15 de abril, fecha que coincide con su cumpleaños. Abril es un mes significativo para la familia, pues los mellizos nacieron el 24 de abril de 2019, marcando una etapa inolvidable en sus vidas.

Me arroja el 15 de abril, que es el día de mi cumpleaños... Es como toda esa energía que me dice: '¿Que no entiendes que todo esto es más grande, que ni siquiera se trata de ti, que es algo que necesitas?’ Ferdinando Valencia para el programa Hoy

Fans y seguidores del artista, así como amigos cercanos del actor, han mostrado su emoción no solo por la noticia, si no por la manera en que Ferdinando y Brenda han mostrado todo el proceso.

Lee: Ferdinando Valencia quiere agrandar su familia