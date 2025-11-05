Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, a 6 años de la muerte de su hijo, esperan su bebé arcoíris

El actor Ferdinando Valencia conmovió a sus seguidores al revelar que él y su pareja, Brenda Kellerman, esperan un bebé arcoíris, pero lo más emotivo fue que se enteraron de que venía en camino el pasado 3 de agosto en el aniversario luctuoso de su gemelo.

A través de un emotivo video en sus redes sociales, el actor compartió que este nuevo embarazo llegó acompañado de un mensaje espiritual que lo hizo sentir cerca de su pequeño.

“Desde hace seis años, con la muerte de nuestro bebé, el destino nos puso una prueba muy difícil, una prueba que nos ha costado una depresión. Pero hoy quiero compartirles algo que sucedió. Cada aniversario luctuoso suele ser muy difícil, pero este año ocurrió algo que nos dice que el amor es más grande que cualquier pérdida. Justo la noche anterior soñé con él… esto nunca lo había podido hacer”, expresó en Instagram.

Mira: Ferdinando Valencia afirma que tiene pruebas de negligencia médica en la muerte de su hijo

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia esperan su bebé arcoíris. / Redes sociales

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo arcoíris en el aniversario luctuoso de su hijo

Ferdinando Valencia explicó que ese sueño le dio paz y una sensación de esperanza: “Creo que nuestro niño nos mandó un mensaje de que podemos volver a soñar en grande y lo queremos compartir con ustedes”.

En una publicación acompañada de un video titulado “Nuestro arcoíris más esperado” dieron la noticia:

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

Así reaccionaron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman al descubrir que serán papás otra vez

En el video, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman muestran el momento en el que compraron la prueba de embarazo, el instante en que Brenda la realiza y la emoción al ver el resultado positivo.

Ambos se abrazan entre lágrimas y se confiesan nerviosos: “Ay, no me quiero ilusionar”, dice Ferdinando. “Yo tampoco”, responde Brenda.

Para el actor, este nuevo embarazo representa mucho más que una nueva etapa familiar. “Este bebé no borra el dolor de haber perdido a nuestro amado niño, pero es la prueba de que su amor es una energía eterna que nos sigue protegiendo. Es el mensaje que necesitábamos, una segunda oportunidad para sanar”, finalizó Ferdinando Valencia en su video de Youtube.

Mira: Actores de ‘Atrévete a soñar’ anuncian la llegada de su bebé arcoíris

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

El hijo de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia, murió el 3 de agosto de 2019, cuando tenía solo tres meses de edad.

El pequeño nació junto a su hermano gemelo, pero poco después presentó complicaciones de salud. El bebé fue diagnosticado con meningitis bacteriana y posteriormente desarrolló hidrocefalia, lo que lo llevó a estar hospitalizado por varias semanas en cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo constante de sus padres, el bebé no logró sobrevivir. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, y desde entonces, tanto Ferdinando como Brenda han hablado abiertamente del proceso de duelo y de cómo la pérdida los marcó profundamente.

Mira: Brenda Kellerman dedica baile a la memoria de su bebé y conmueve a todos en Mira quién baila

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

¿Qué es un bebé arcoíris?

Un bebé arcoíris es un término muy que se usa para describir a un bebé que nace después de que sus padres han experimentado una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, como un aborto espontáneo, muerte fetal o la pérdida de un recién nacido.

La metáfora del “arcoíris” viene de la idea de que, así como el arcoíris aparece después de una tormenta, este bebé representa esperanza, luz y belleza después de un período de dolor y oscuridad. Para muchas familias, el nacimiento de un bebé arcoíris es profundamente emotivo, lleno de amor.