¿Cazzu será mamá otra vez en 2026? La predicción de Mhoni Vidente que desató rumores

El mundo del espectáculo ya empezó a calentarse rumbo a 2026 y una de las predicciones que más ruido está haciendo tiene como protagonista a Cazzu. La rapera argentina, que ha sido foco de titulares por su vida personal y su rol como madre, vuelve al centro de la conversación tras una nueva revelación de Mhoni Vidente, quien asegura que el próximo año estará marcado por bodas, embarazos y cambios sentimentales importantes entre los famosos.

Según la tarotista cubana, después de un 2025 complicado para las relaciones, lleno de rupturas, separaciones y divorcios mediáticos, el panorama dará un giro inesperado. El amor, la estabilidad y la familia volverán a ocupar titulares, y Cazzu no estaría fuera de esta tendencia que promete dar mucho de qué hablar.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Cazzu y su posible embarazo en 2026?

La predicción que encendió las alarmas entre los seguidores de Cazzu tiene que ver directamente con la maternidad. De acuerdo con Mhoni Vidente, la intérprete de “Nada” y “Con otra” presuntamente volvería a quedar embarazada en 2026, convirtiéndose en madre por segunda ocasión.

“Lo que pasa es que Cazzu también se viene embarazando este 2026” Mhoni Vidente

Esta revelación llega en un contexto delicado, ya que Cazzu mantiene una disputa mediática con el padre de su hija. A pesar de ese escenario, la predicción apunta a un nuevo comienzo sentimental para la cantante argentina, quien, según Mhoni, no solo estaría ampliando su familia sino también rehaciendo su vida amorosa.

Cazzu estaría embarazada en 2026: Mhoni Vidente anticipa bodas y bebés en los famosos / Redes sociales

¿Cazzu ya tiene novio? Esto dijo Mhoni Vidente sobre su nueva pareja

Uno de los puntos que más llamó la atención de la predicción es que Cazzu presuntamente no estaría sola. De acuerdo con Mhoni Vidente, la rapera ya presuntamente ya tendría pareja, y se trataría de un hombre argentino, con quien viviría esta nueva etapa.

Aunque la cantante se ha mostrado completamente hermética respecto a su vida sentimental, la astróloga aseguró que esta relación presuntamente sería estable y significativa, al grado de convertirse en el padre de su segundo hijo.

Por ahora, no existe confirmación oficial por parte de la cantante, pero la predicción ya alboroto a sus fans.

