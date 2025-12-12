Mhoni Vidente predice nueva aparición de la Virgen de Guadalupe en medio de “días oscuros”

Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores con una de sus predicciones más fuertes del año: una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe.

Según la astróloga, este hecho sería un mensaje directo para México y para toda América Latina, en un momento que describe como uno de los más delicados espiritual y energéticamente.

La vidente asegura que el mundo atraviesa “días oscuros”, y que precisamente en épocas de crisis, conflictos y miedos colectivos, la presencia de la Virgen vuelve a cobrar fuerza. Para ella, el 12 de diciembre marcará el inicio de un ciclo espiritual que traerá cambios profundos, tanto en México como en otros países del continente.

Mira: Mhoni Vidente enciende las alertas: predice frío extremo en México y un posible sismo ¡antes de esta fecha!

Mhoni Vidente / Captura de pantalla

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe?

En uno de sus más recientes videos, Mhoni Vidente habló sobre una “revelación espiritual” que asegura haber recibido. En ella, vio la posibilidad de que la Virgen de Guadalupe vuelva a manifestarse de manera visible para miles o incluso millones de personas.

La astróloga explicó que esta visión está vinculada con el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se menciona a una “mujer vestida de sol”, figura que Mhoni relaciona directamente con la imagen guadalupana. Según dijo, este simbolismo anuncia un nuevo comienzo para la humanidad.

“Estamos viviendo días oscuros y años oscuros”, advirtió.

“Tenemos que agarrarnos de la Virgen de Guadalupe. Vienen cosas que nunca se han vivido. Debemos aferrarnos, recemos el rosario”. Mhoni vidente

Mhoni asegura que la Virgen se manifestará primero en México, para luego hacer sentir su presencia en otros países de América Latina. También mencionó que la aparición tendría un propósito claro: renovar la fe en tiempos complicados.

De acuerdo con sus palabras, esta manifestación será un llamado a la esperanza en medio de desastres naturales, conflictos globales y un reacomodo espiritual que, afirma, ya comenzó a nivel internacional. Para ella, el mensaje será tan fuerte que impactará a todo el continente y marcará un antes y un después en lo espiritual.

Mira: Mhoni Vidente predice que México vivirá meses “movidos” por sismos y volcanes, ¿otro susto?

Mhoni Vidente habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe / Redes sociales

¿Cuándo y dónde podría aparecer de nuevo la Virgen de Guadalupe, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente explicó que esta revelación está directamente ligada al 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, una fecha que siempre ha considerado especial. Para la astróloga, este día abrirá un ciclo importante para la humanidad, especialmente para los países latinoamericanos.

“La revelación de Guadalupe será otra vez en México”, aseguró. “Volverá a aparecersele a miles de personas o hasta millones de personas en América Latina”, reveló Mhoni Vidente.

Aunque no dio una fecha exacta, dejó claro que esta aparición estaría relacionada con acontecimientos próximos que describió como “situaciones importantes” para México, Venezuela, Colombia y Cuba.

Según Mhoni, estos cuatro países están predestinados a vivir una transformación espiritual profunda que los llevará a “quitarse los demonios” y avanzar hacia un nuevo comienzo, sin embargo ve catástrofes y sismos que podrían orillar a la gente a aferrarse a la fe.

Para ella, México será el centro del despertar espiritual mundial, tal como lo fue en las primeras apariciones documentadas de la Virgen. Por eso, insiste en que el país jugará un papel fundamental en el mensaje que se dará al mundo.

Mira: Mhoni Vidente predice una serie de desastres que podrían ocurrir en diciembre y alcanzar a México, ¡alerta total!

Este año Las Mañanitas a la Virgen serían polémicas / Twitter

¿Qué recomienda Mhoni Vidente hacer el 12 de diciembre para protegerse?

Como parte de su mensaje, Mhoni Vidente pidió a la gente acercarse a la espiritualidad y reforzar su fe mediante acciones sencillas. Recomendó principalmente tres prácticas para el 12 de diciembre:



Rezar el rosario.

Encender una veladora blanca.

Invocar a la Virgen María y a la Virgen de Guadalupe.



Estas acciones, según explicó, ayudan a generar protección y atraer claridad en medio de los momentos difíciles que visualiza en sus predicciones. “Vendrá un nuevo comienzo”, finalizó

Mira: Mhoni Vidente revela el destino de Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿Brujería y boda en puerta?