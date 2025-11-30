Mhoni Vidente predice una serie de desastres que podrían ocurrir en diciembre y alcanzar a México, ¡alerta total!

Con el cierre de año 2025 a la vuelta de la esquina, las predicciones de Mhoni Vidente volvieron a acaparar la atención del público.

La astróloga cubana advierte sobre sucesos inesperados y cambios que podrían impactar en la vida de muchas personas durante diciembre, generando alarma y curiosidad entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada detalle de sus pronósticos.

Mhoni Vidente lanzó predicciones que alertaron a sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Sismo en el próximo concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México?

En sus recientes predicciones para El Heraldo de México, Mhoni Vidente sorprendió al hablar sobre la próxima visita de Dua Lipa a la Ciudad de México, que serán los días 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

La vidente detalló que al igual que en 2022, cuando la cantante se encontraba en la colonia Roma y coincidió con un sismo, podría volver a vivir un fenómeno similar durante sus conciertos.

“Va a venir y le va a tocar sismo”, señaló, anticipando que la cantante podría experimentar nuevamente un movimiento telúrico mientras está en la capital mexicana.

Aunque Mhoni no dio detalles sobre la magnitud o impacto del fenómeno, la predicción del sismo enciende las alarmas, resaltando que la historia se repite y que las coincidencias con Dua Lipa y los sismos podrían generar gran expectativa entre sus seguidores en la CDMX. “Le va a tocar su sismito y a nosotros también”, comentó.

La tarotista Mhoni Vidente asegura que sismos coincidirán con la visita de Dua Lipa a CDMX. / Foto: Redes sociales

Mhoni Vidente alerta suceso: ¿Viene el fin del mundo?

Mhoni Vidente alertó en su predicción la llegada de tormentas solares que podrían tener impactos significativos en el planeta. Según la vidente, estos fenómenos se han vuelto más frecuentes y podrían afectar distintas plataformas y sistemas tecnológicos. A pesar de ello, asegura que los científicos no han compartido toda la información para no generar alarma, aunque las defensas contra estos eventos seguirían activas.

La astróloga explicó que el sol ha entrado en una etapa de mayor calor y expansión, lo que se traduce en un aumento de las temperaturas, sequías y tormentas más intensas. Aunque aclaró que el “fin del mundo” ocurriría solo si el sol llegara a quemar toda la galaxia, advirtió que las tormentas solares seguirán manifestándose y podrían generar estragos en la naturaleza y en los animales, desubicando sus ciclos naturales.

Para 2026, Mhoni prevé que estas tormentas serán dominantes, con temperaturas que podrían llegar a los 50 o 60 grados centígrados, afectando ecosistemas, flora y fauna. La vidente invita a estar atentos a estos fenómenos y a tomar precauciones, mientras la comunidad científica monitorea los cambios solares y sus posibles repercusiones en la Tierra.

“Cada vez nos acercamos al fin del mundo, el apocalipsis. Yo visualizo que el día 13 de mayo del 2031 es el cataclismo total y es cuando empieza ya el fin del mundo”, reiteró la vidente.

¿La presencia de Lucifer en el Vaticano? Esto dice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente sorprendió al hablar sobre sucesos en el Vaticano. La vidente no dudó en señalar la aparición de Lucifer, explicando que la luz y el misterio están presentes en todos los acontecimientos, pero que la Virgen María representa “la luz en el misterio”, la que “nos cobija, intercede y milagrosa total”.

Entre sus visiones más impactantes, Mhoni recordó una profecía sobre el Papa, en la que advertía que podría desconocer a la Virgen María como correligiosa provocaría caos. Según la astróloga, la presencia del demonio se percibe en las puertas del Vaticano debido a la discordia que reina en algunos sectores, y esto se vincula a eventos trascendentales, como la muerte del Papa Francisco el día 21, coincidiendo con la Resurrección.

Además, Mhoni Vidente mencionó fechas clave que podrían marcar cambios en la Iglesia: la posibilidad de que el Papa León XIV renuncie un día 13, o que las manifestaciones de la Virgen de Fátima, ya sea el 13 de mayo o el 13 de diciembre, definan la elección de un nuevo papa o una misión que busque unir a la Iglesia, evitando divisiones y fortaleciendo la fe de los creyentes.

La astróloga Mhoni Vidente asegura que el Vaticano también será escenario de sucesos. / Foto: FB/Vaticano News

