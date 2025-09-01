Amenazas a Yeri MUA reviven video donde predicen que morirá joven ¿Teme morir?

En medio de la controversia que envuelve a Yeri MUA por las recientes amenazas de muerte que han circulado en Tijuana y que incluso han puesto en riesgo la realización de su concierto del 14 de septiembre, un material del pasado volvió a sacudir a sus seguidores. Se trata de un video donde la llamada Bratz Jarocha narró cómo, siendo adolescente, una quiromántica le predijo fama, éxito… pero también una muerte prematura y provocada.

Yeri Mua encendió las redes al denunciar amenazas de muerte en su contra.

¿Cuál fue la amenaza que recibió Yeri MUA y quién está detrás de los mensajes que preocupan a sus fans?

Según las propias palabras de Yeri MUA, las amenazas que ha recibido, incluida la narcomanta colgada en Tijuana, provienen de otro creador de contenido conocido como Lonche y su comunidad de seguidores, identificados como F.E.S.. La influencer asegura que este grupo ha impulsado un discurso de odio en su contra, lo cual le genera preocupación, aunque afirma no creer que realmente ocurra algo grave.

“Yo hago responsable al Lonche y a sus fanáticos de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí. No creo que me pase nada, pero por si no lo saben, en México es ilegal poner mantas amenazando a personas. Ellos pasaron a amenazarme de muerte. Están actuando como si fueran un cártel”, expresó Yeri MUA en sus historias de Instagram.

A pesar del ambiente tenso, Yeri MUA se niega a cancelar sus presentaciones en Tijuana.

¿Qué dice la profecía sobre Yeri Mua y por qué muchos creen que podría cumplirse tras las amenazas?

En medio del escándalo por las amenazas de muerte que ha recibido Yeri MUA, resurgió un video que ha dejado a muchos con la piel erizada.

La revelación ocurrió hace aproximadamente dos años, durante su participación en un pódcast con temática esotérica. Ahí, Yeri MUA compartió una experiencia que vivió cuando tenía apenas 14 años, durante una sesión de fotos para sus XV años en la histórica casa de Hernán Cortés, en Veracruz.

“Anteriormente ya había pasado por una lectura, pero en esta fue de niña. Cuando yo tenía como 14 (años), me acuerdo que fui a la casa de Hernán Cortés, allá en Veracruz. Fui a tomar mis fotos de XV años y había una señora que se me quedaba viendo muy raro y se me acercó y me dijo ‘Oye, es que yo necesito leerte la mano’”, relató Yeri MUA.

Yeri Mua muestra videos en los que aparecen hombres armados lanzando amenazas de muerte contra ella y su familia.



La influencer responsabiliza a Lonche de cualquier cosa que pueda sucederles. pic.twitter.com/JwsNrXn4Nh — Javi Oliveira (@javioliveira) August 31, 2025

¿Cómo reaccionó Yeri Mua al escuchar que moriría joven según la profecía que volvió a viralizarse?

En un principio, Yeri MUA pensó que la mujer quería dinero, como suele suceder en este tipo de acercamientos. Sin embargo, la vidente insistió en que no se trataba de un interés económico, sino de una necesidad espiritual.

“Yo creía que ella quería dinero, porque normalmente te piden dinero ¿no? O sea, cuando se te acercan así no es de a gratis. Pero ella me dijo ‘No, es que yo te la quiero leer porque yo veo algo en ti’”, explicó la influencer.

Fue entonces cuando accedió a la lectura de mano y lo que escuchó la dejó marcada. La mujer le dijo que sería muy famosa, que tendría éxito y lograría muchas cosas. Pero también le lanzó una advertencia que hoy, en medio de las amenazas que enfrenta, cobra un nuevo significado.

“Me la leyó y me dijo que iba a ser muy famosa, que iba a tener mucho éxito, que iba a lograr muchas cosas. Lo único que no me gustó que me dijera, fue que iba a morir joven. O sea, me dijo que disfrutara todo en el momento, porque me iban a arrebatar la vida. Así me dijo, que alguien me iba a arrebatar la vida o que algo malo me iban a hacer, pero que yo tratara de disfrutar todas las bendiciones de Dios”, compartió Yeri MUA.

A pesar de lo fuerte que fue escuchar esa predicción, Yeri MUA no se dejó dominar por el miedo. En el mismo pódcast, reflexionó sobre la naturaleza de las lecturas esotéricas y cómo estas no son sentencias definitivas.

“Tal vez no pase nada, porque las lecturas a como me he dado cuenta, no son inamovibles, no son una sentencia. Puede que en ese curso de tiempo eso era lo que me aparecía, pero a lo mejor y ya no ¿no? A lo mejor puedo esquivar esa curva de la vida”, dijo con serenidad.

La influencer ha demostrado que, aunque las amenazas son reales y preocupantes, no está dispuesta a vivir con miedo. Su postura ha sido firme: seguir adelante con sus compromisos, incluyendo el polémico concierto en Tijuana, a menos que las autoridades le indiquen lo contrario.

¿Yeri MUA ha recibido más de una predicción sobre su muerte?

Además de la lectura de mano que Yeri MUA recibió en su adolescencia, también se ha hablado de una lectura de tarot que le hizo Nana Calistar, otra figura conocida en el mundo esotérico.

Según algunos seguidores, en esa sesión también se le habría predicho una muerte a temprana edad. Sin embargo, no existen videos ni registros públicos que confirmen esa versión.

¿Yeri Mua teme morir tras recibir amenazas en redes sociales?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, la intérprete de Línea del perreo habló con voz entrecortada pero firme sobre su postura ante las amenazas de muerte que ha recibido. A pesar del miedo que podría generar la situación, Yeri MUA aseguró que no le teme a la muerte, pues siente que ha vivido intensamente y con propósito.

“No le temo a la muerte, porque yo sé que el día que yo me vaya a la tumba, me voy a ir bien contenta; porque yo he vivido mi vida, he honrado a mis padres, le he dado todo a mi familia y le he demostrado a mis fans que soy una vieja llena de ovarios, y que no se deja”, declaró la influencer veracruzana.

Además, en historias recientes de Instagram, Yeri MUA se sinceró con sus seguidores y expresó que está tranquila, pues considera que todo se trata de un montaje viral en redes sociales. Incluso afirmó que sabe quién está detrás de las amenazas, lo que le da mayor seguridad para continuar con sus actividades.