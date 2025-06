Yeri Mua llega en silla de ruedas a su concierto en Monterrey y enciende las alarmas

La influencer y cantante veracruzana Yeri MUA no deja de ser tendencia y esta vez no fue por sus looks ni por una nueva polémica en redes, sino por su sorpresiva aparición en silla de ruedas justo antes de subirse al escenario del Bandidos festival 2025 en Monterrey, Nuevo León.

El evento musical se celebró el sábado 7 de junio de 2025 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Esta fue su segunda edición, y se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del norte de México, especialmente enfocado en géneros como el regional mexicano, corridos tumbados, trap latino y música urbana.

Yeri MUA se pelea con desconocida / Redes sociales

¿Por qué Yeri MUA llegó en silla de ruedas a su concierto en Monterrey?

Yeri MUA, la joven de 23 años preocupó a sus fans luego de ser captada mientras era llevada por su equipo hacia el backstage en silla de ruedas, desatando de inmediato una ola de especulaciones sobre su estado de salud. ¿Se lesionó? ¿Tuvo algún accidente durante su viaje? ¿O acaso fue por algo más superficial?

Fue a través de un video difundido por Info 7 y sus propias historias de Instagram que se confirmó lo que muchos pensaban: Yeri no tenía ninguna lesión visible. Ella misma explicó, entre risas que usó la silla de ruedas porque no quería dañar su vestuario. “Sí obvio para no maltratarlo”, dijo mientras posaba frente a la cámara.

¿Yeri MUA estrena romance?

La aparición en silla de ruedas fue aún más comentada porque se dio justo después de que la cantante regresara de unas vacaciones en Colombia junto a un presunto nuevo galán, el creador de contenido Sai Trujillo.

Aunque Yeri aún no ha hecho oficial su relación con él, las indirectas y las publicaciones compartidas en redes sociales no dejan lugar a dudas. Ambos fueron vistos muy cariñosos, e incluso Sai subió al escenario del Pepsi Center en Ciudad de México, donde Yeri le bailó al ritmo de su éxito Nena Moxita.

Un reportero no perdió la oportunidad de bromear con la situación y le preguntó si su silla de ruedas tenía algo que ver con lo bien que la pasó en Colombia. Yeri solo soltó una carcajada escandalosa, dejando volar la imaginación de sus seguidores. Y para echarle más leña al fuego, publicó en X (antes Twitter): “Si no anduviera enamorada iría a Mr duck”.

¿Quién es Sai Trujillo el supuesto novio de Yeri MUA?

Aunque Yeri MUA no ha confirmado oficialmente su relación, todo indica que Sai Trujillo es algo más que un simple amigo. El influencer cuyo nombre real es Simón Trujillo también es un cantante colombiano.

Sai es un cantante de música urbana, especialmente enfocado en géneros como el trap y el rap. Ha lanzado varios sencillos populares como:



PDP (Pa Darte Perreo)

OF

Blanco en roca

Medusa – Remix

Leche en el café

En Spotify, cuenta con más de 219 mil oyentes mensuales.

Los rumores de un romance comenzaron cuando se les vio juntos en Colombia, donde ambos compartieron historias en locaciones similares. Luego vino la aparición conjunta en el Pepsi Center, y ahora los fans especulan que lo suyo va muy en serio. Incluso hay quienes creen que Yeri está más enamorada que nunca.

Sai, por su parte, no ha negado su cercanía con la intérprete de Chupón.