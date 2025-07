Muere Paul Mario Day, exvocalista de Iron Maiden y figura del rock y heavy metal, de cáncer

El mundo del rock está de luto por la pérdida de Paul Mario Day, histórico cantante durante los inicios de Iron Maiden y que dejó huella como vocalista de la agrupación Sweet durante la década de 1980. Day falleció pacíficamente en Australia, después de una larga batalla contra el cáncer según confirmó Andy Scott, guitarrista de Sweet, a través de un comunicado.

¿Quién es Paul Mario Day, cantante de rock y heavy metal, que murió a los 69 años de edad?

Con una carrera que abarcó varias décadas y géneros dentro del hard rock y el heavy metal, Paul Mario Day es conocido por su voz poderosa, su carisma sobre el escenario y por haber sido parte de capítulos esenciales en la historia del rock británico.

Paul Mario Day fue el primer vocalista oficial de Iron Maiden, formando parte del grupo en sus comienzos, en el año 1975. Aunque su paso por la banda fue breve y no llegó a grabar material oficial con ellos, su rol fue clave en el establecimiento de la primera formación estable del grupo creado por Steve Harris.

En esa etapa temprana, Iron Maiden todavía moldeaba su identidad musical, y Day ayudó a sentar las bases de lo que más tarde sería una de las bandas más influyentes del heavy metal mundial.

Tras su salida de Iron Maiden, Day no desapareció del radar musical. Más adelante se unió a la banda británica More, parte de la llamada New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Con More participó en el legendario festival Monsters of Rock en Donington en 1981, compartiendo escenario con gigantes como Motörhead y AC/DC. Su estilo vocal potente y su presencia escénica lo convirtieron en una figura respetada en el circuito del rock británico.

Paul Mario Day, de vocalista Iron Maiden al grupo Sweet en los años 80: Esta es su trayectoria

En 1985, Andy Scott y Mick Tucker, miembros originales de Sweet, decidieron revivir la banda tras un parón, y eligieron a Paul Mario Day como nuevo cantante. La nueva alineación debutó en Australia con una serie de conciertos con entradas agotadas, lo que marcó un nuevo capítulo de éxito para el grupo.

El regreso no fue fugaz: tras el éxito en Oceanía, la banda volvió a girar por Europa. Uno de los momentos más destacados de esta etapa fue una residencia de tres noches en el icónico Marquee Club de Londres.

Esos conciertos fueron grabados y posteriormente editados como el álbum en vivo Live at the Marquee, que capturó la fuerza y autenticidad de la nueva formación con Day a la cabeza. Para muchos seguidores, ese disco representa una de las mejores etapas tardías del grupo.

Andy Scott recordó con emoción esta etapa en su mensaje de despedida: “Un día triste para todos los fans de Sweet. La voz de Paul en Live at the Marquee ha resistido el paso del tiempo”.

¿Cuál es el legado de Paul Mario Day en el hard rock y el heavy metal?

El fallecimiento de Paul Mario Day marca el fin de una era para muchos amantes del rock clásico y el heavy metal. Aunque nunca alcanzó la fama masiva de algunos de sus contemporáneos, su impacto dentro de la escena británica fue profundo. Su paso por bandas como Iron Maiden, More y Sweet lo convierten en una figura de culto, valorada por su autenticidad y entrega artística.

Más allá de su talento vocal, Day será recordado como un músico comprometido, con una trayectoria que supo reinventarse sin perder su esencia. Su legado vive en los discos, en los recuerdos de quienes lo vieron sobre el escenario, y en la historia misma del rock británico.

