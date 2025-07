Influencer fue asesinada cuando transmitía en vivo, circula video: ¿quién era Keyla Andreína?

La muerte de la influencer Valeria Márquez en mayo, conmocionó a México y parte del mundo, pues fue asesinada mientras transmitía en vivo en TikTok. El fin de semana se informó una influencer y tiktoker ecuatoriana que al igual que Valeria, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en TikTok y el video circula.

¿Quién es la influencer ecuatoriana asesinada mientras realizaba en vivo en TikTok?

Keyla Andreína González Mercado, conocida en redes sociales como “La Gordita”, era una joven ecuatoriana de 28 años que alcanzó cierta fama en TikTok gracias a su estilo espontáneo y cargado de humor.

Keyla no tenía hijos ni pareja formal, según medios locales. Desde pequeña vivió con diabetes tipo 1, la misma enfermedad que le causó la muerte a su madre a los 35 años. Debido a su condición, requería medicamentos constantes y, según su familia, solía tener una visión pesimista de la vida, haciendo comentarios sobre una muerte temprana.

En redes sociales se presentaba como “La Gordita” y ganó reconocimiento en TikTok por compartir contenido cercano y auténtico. Sus publicaciones incluían frases inspiradoras, reflexiones de fe y escenas de su vida cotidiana, con un estilo sincero y sencillo.

En su última publicación escribió: “La meta es clara, seguir siendo buena mujer, ir de la mano de Dios… ser una mujer sencilla y humilde… sin hacerle daño a nadie”. Keyla era percibida como una figura bromista, espontánea y con un toque de humor negro. Hablaba abiertamente sobre temas como la muerte, lo que generaba una conexión fuerte con sus seguidores.

Keyla Andreína Tiktoker / Redes sociales

¿Cómo murió la influencer ecuatoriana Keyla Andreína González “la Gordita”?

Keyla Andreína González fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo. El espeluznante hecho ocurrió el pasado sábado 26 de julio en Guayaquil, Ecuador, dejando una profunda marca en la comunidad digital y reavivando el debate sobre la violencia de género y el rol de las plataformas sociales.

La joven influencer de 28 años se encontraba compartiendo un momento con amigos en su vivienda, ubicada en la calle 28, suburbio de Guayaquil. Durante la reunión, donde se consumían bebidas alcohólicas, Keyla transmitía en vivo para sus seguidores en TikTok, como acostumbraba a hacer regularmente. Lo que comenzó como una noche común, terminó en una tragedia captada por cientos de espectadores en tiempo real.

En tono de broma, y sin imaginar la gravedad de sus palabras, Keyla se dirigió al novio de su mejor amiga, identificado como Manuel Andrés, y dijo: “Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta... No quiero sufrir, no quiero sufrir”.

Según testigos y el video difundido, en cuestión de segundos el hombre se levantó, sacó un arma y le disparó en la cabeza, pese a que ella gritaba aterrorizada: "¡No Manuel, no!”. La transmisión quedó inconclusa tras la caída del teléfono, que captó el impacto fatal. El video fue subido a cuentas en X como lo hizo @Ojo_Ec.

Keyla Andreína y presunto asesino / Redes sociales y canva

Autoridades ecuatorianas buscan al sospechoso de la muerte de Keyla Andreína González

Las autoridades ecuatorianas han identificado a Manuel Andrés como el principal sospechoso del crimen. Al cierre de esta edición, se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Policía Nacional. El video, que ha sido difundido ampliamente, está siendo evaluado como posible evidencia para el proceso judicial.

Este asesinato no es un hecho aislado. Se suma a una preocupante serie de casos en los que mujeres han sido violentadas (incluso asesinadas) durante transmisiones en vivo o por personas cercanas a su entorno. La facilidad con la que se accede a armas de fuego en muchos países de la región y la impunidad con la que se cometen estos actos agravan la situación.

El caso de Keyla vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de las plataformas digitales y la necesidad urgente de fortalecer la educación digital, la regulación de contenidos y la protección de las mujeres frente a la violencia machista.

Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Manuel Andrés, la familia de Keyla clama por justicia. Miles de usuarios han expresado su dolor y solidaridad a través de redes sociales, exigiendo que este crimen no quede impune y que se tomen medidas reales para prevenir futuras tragedias.

