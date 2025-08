Actor de ‘Como dice el dicho’ perdió la movilidad de todo su cuerpo: “Los médicos no lo pueden explicar”

Hace unos meses, Manuel Masalva, actor de ‘Como dice el dicho’, quien enfrentó una situación crítica de salud, logró despertar tras pasar más de 80 días en coma inducido, consecuencia de una infección severa provocada por una bacteria que contrajo durante un viaje por Asia. En medio de su regreso a México, el histrión reveló cuál fue su último recuerdo de este grave episodio. ¡No se podía mover!

El actor reapareció en la reciente transmisión de ‘Ventaneando’ y actualizó cómo vivió estos duros momentos tras ser trasladado de emergencia a un hospital en Dubái, donde fue sometido a múltiples tratamientos intensivos y colocado en coma inducido para estabilizarlo.

¿Qué recuerda Manuel Masalva sobre su hospitalización en Filipinas?

Luego de que Manuel Masalva reapareció en ‘Ventaneado’ y habló acerca de su recuperación tras estar al borde de la muerte en Dubai, el actor también detalló qué fue lo último que recuerda de esos trágicos días.

En la llamada con los conductores del programa de espectáculos, Manuel comentó que, al llegar a Dubai, comenzó a presentar dificultades para caminar.

“Comenzó con dolor en mi cadera y pierna derecha, durante una semana empecé a experimentar dolores de cabeza, calambres en las manos, los pies y dolor de cadera hasta que me impidió caminar por completo”, comentó.

“Era algo que no entendíamos, yo entré por mi cadera, por algo que estaba impidiéndome caminar, pero al finalizar la cirugía y despertar de la anestesia, a los pocos minutos empecé a tener problemas para respirar”. Manuel Masalva

Asimismo, detalló que lo último de lo que se enteró consciente fue cuando lo inyectaron en las vías respiratorias.

“Entraron un par de agujas que fue lo último que sentí y de ahí desperté 25 días después”, agregó.

¿Qué dijo Manuel Masalva sobre las secuelas que le dejó la bacteria que tuvo en su cuerpo?

Pese a que fue dado de alta y regresó a México, Manuel reiteró que debe seguir en observación cotidianamente. Además, señaló que debe fortalecer su sistema inmune, así como seguir en rehabilitación, pues en el momento en que despertó no podía moverse, tal como lo contó Martha Figueroa.

“Empecé de no moverme nada, hasta el día de hoy que tengo que hacer ejercicio, terapia, rehabilitación… Es una bacteria que ataca lo cardiovascular, el cerebro, el sistema inmune y las extremidades físicas… No podía mover ni mis dedos, ni la cara y no sé a qué se deba, pero los doctores tampoco lo pueden explicar”, reveló.

Al momento, Manuel Masalva no ha mostrado cómo luce actualmente. Sin embargo, en redes anunció el estreno de la serie de Netflix en la que apareció. Se llama: ‘Pecados inconfesables’: “Mi gente familia! Estoy de regreso en México! y además de estar con salud, me siento afortunado y feliz que regresando ahora en estos días sea el estreno de un proyecto bien especial e importante para mí”.

