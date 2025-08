Enrique Bunbury de luto, anuncia la muerte de un ser querido con desgarrador mensaje “momentos de dolor”

Enrique Bunbury se encuentra de luto tras confirmar la muerte de una figura fundamental que influyó poderosamente en su vida. A través de un desgarrador mensaje encendió las alertas entre sus fans.

Bunbury dejó ver cuánto significó este adiós para él, lo que ha generado curiosidad entre sus seguidores. ¿Quién fue esta leyenda musical que lo marcó tanto?

¿Qué dijo Enrique Bunbury tras la muerte de “Flaco” Jiménez, el querido músico del Tex-Mex?

El fallecimiento de Leonardo “Flaco” Jiménez, uno de los máximos exponentes del acordeón en la música Tex-Mex, ha causado una profunda tristeza entre artistas de distintas generaciones y latitudes. La noticia fue confirmada por la propia familia del músico, quien, a través de un comunicado en redes sociales, agradeció a los fanáticos y amigos por acompañarlo durante su trayectoria. La familia pidió respeto en estos momentos de luto: “Su legado vivirá a través de su música y de todos sus fans. La familia solicita privacidad en estos momentos de tristeza y dolor”, se lee en el mensaje firmado por Lisa Jiménez, Javier y Raquel Fernández, Gilbert Jiménez y Cynthia Jiménez.

Uno de los primeros en reaccionar fue Enrique Bunbury, quien compartió unas sentidas palabras en honor al legendario acordeonista. El exlíder de Héroes del Silencio recordó con cariño la colaboración que ambos tuvieron en el disco Licenciado Cantinas, publicado en 2011. En sus redes sociales, Bunbury escribió que la visita de Jiménez al estudio Sonic Ranch, en Tornillo, Texas, “nos hizo inmensamente felices”, y destacó el privilegio de haber compartido música y conversaciones con una figura tan influyente como el Flaco.

¿Cómo fue la colaboración entre Bunbury y el maestro del acordeón “Flaco” Jiménez?

Enrique Bunbury no escatimó elogios al recordar su colaboración con Flaco Jiménez, a quien consideró una leyenda viva incluso en vida. El cantante zaragozano destacó que trabajar junto a Jiménez fue una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera. “Fue un gran privilegio compartir música y charla con él”, escribió el español en su mensaje de despedida, acompañado de una fotografía inédita del encuentro entre ambos músicos.

La participación de Jiménez en Licenciado Cantinas no fue un simple cameo: su acordeón imprimió carácter, tradición y emoción a una producción que ya era ambiciosa por sí sola. Para Bunbury, tener a Flaco en el estudio fue una lección de humildad, talento y respeto por la música de raíz. Ese momento, asegura, quedó grabado para siempre en su memoria, no solo por lo musical, sino por la calidez humana del maestro texano.

¿Quién fue “Flaco” Jiménez ícono Tex-Mex?

Leonardo “Flaco” Jiménez no fue solo músico un virtuoso del acordeón, sino un puente viviente entre la tradición y la innovación musical. Nacido en San Antonio, Texas, fue uno de los máximos representantes del Tex-Mex, un género que combina el folclor mexicano con influencias del country y el rock and roll. Su trayectoria lo llevó a compartir escenario con leyendas como Bob Dylan, Ry Cooder, The Rolling Stones y Los Lobos, consolidándose como una figura clave en la historia de la música contemporánea.

“Flaco” Jiménez ha sido galardonado con seis premios Grammy a lo largo de su carrera, y su álbum Partners (1992) fue seleccionado para formar parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE.UU., por su relevancia histórica. En 2015, la Academia de la Grabación le otorgó el Premio a la Trayectoria, consolidando su estatus como una figura legendaria dentro del género Tex-Mex.