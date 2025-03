Zayn Malik rinde un emotivo homenaje a Liam Payne en su concierto en CDMX

Zayn Malik se presentó por primera vez como solista en la Ciudad de México el pasado martes 25 de marzo en el Palacio de los Deportes. Lo que parecía ser una noche llena de emociones por su debut en el país, se convirtió en un evento aún más significativo cuando el cantante británico decidió rendir homenaje a su fallecido excompañero de banda, Liam Payne.

Durante el concierto, Zayn sorprendió a los asistentes al interpretar por primera vez en su carrera en solitario la canción “Night changes”, uno de los temas más icónicos de One direction, la boyband que abandonó para seguir su sueño en 2013. Mientras cantaba, las pantallas del recinto proyectaron un mensaje conmovedor en honor a su amigo:

“Liam Payne. 1993-2024. Te amo, hermano”. Zayn Malik

Este detalle desató una oleada de emoción entre el público, con fanáticos que encendieron sus luces blancas y corearon el nombre de Liam en un acto de respeto y nostalgia.

¿Por qué fue tan especial este tributo de Zayn a Liam Payne?

La muerte de Liam Payne en octubre de 2024 conmocionó a la industria musical y a millones de fanáticos alrededor del mundo. El cantante perdió la vida tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. A raíz de esta tragedia, Zayn Malik decidió postergar su gira “Stairway To The Sky” durante algunas semanas como muestra de duelo.

El primer homenaje de Zayn a Liam se llevó a cabo en Leeds, Inglaterra, el 23 de noviembre de 2024, en el inicio de su gira. En esa ocasión, el artista interpretó “Stardust”, acompañado de un fondo con el mismo mensaje de cariño que proyectó en su concierto en México.

Sin embargo, la interpretación de “Night changes” en el Palacio de los Deportes marcó un momento aún más especial, ya que era la primera vez que Malik cantaba en vivo un tema de One Direction en su carrera como solista.

¿Qué otros momentos marcaron el concierto de Zayn en CDMX?

Además del emotivo tributo a Liam Payne, el concierto de Zayn Malik en la Ciudad de México estuvo lleno de momentos memorables. Su repertorio incluyó una mezcla de temas de sus discos en solitario, destacando éxitos como ‘Dusk till dawn’, ‘Pillowtalk’ y ‘Love like this’. También hubo una presencia especial en el evento, ya que la madre del cantante compartió a través de sus redes sociales una fotografía de su hijo en el escenario, celebrando su primera presentación en México.

Malik tiene programadas dos fechas más en la capital mexicana, el 27 y 28 de marzo, en el mismo recinto. Estas presentaciones han sido altamente esperadas por sus seguidores.

¿Cuál fue la última vez que One Direction se presentó en México?

One Direction dejó una huella en sus fanáticos mexicanos. La banda visitó México por primera vez en 2013, presentándose en el entonces Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros) con su gira Up all night tour, donde lograron reunir a más de 50,000 personas. Su última presentación en el país se dio en los Premios Telehit 2015, un evento recordado con gran nostalgia, ya que ocurrió pocos meses antes de la separación del grupo.

El tributo de Zayn Malik a Liam Payne en la Ciudad de México no solo fue un gesto de amor y respeto hacia su excompañero, sino también un momento de unión para los fans de One Direction, quienes siguen manteniendo vivo el legado de la banda y de cada uno de sus integrantes.