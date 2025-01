¡Zayn Malik en México!: fecha, lugar, boletos, preventa y todo lo que tienes que saber del ex One direction

Zayn Malik regresará a México y ya todos los fans están emocionados. La expectación no solo se debe a la música, sino también al emotivo contexto de su gira actual. Una figura clave en su vida y carrera ha dejado una huella imborrable y su recuerdo será parte integral de esta serie de conciertos: Liam Payne.

La gira ‘Stairway to the sky’ de Zayn Malik tiene un significado especial, ya que ocurre tras la trágica pérdida de Liam Payne en octubre de 2024 tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Durante el primer concierto de la gira, en Leeds, Inglaterra, Zayn rindió un conmovedor homenaje a su excompañero. En las pantallas del escenario se proyectó el mensaje: “Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano”, mientras sonaba la canción ‘Stardust’ en su memoria. Este emotivo tributo marcó el tono de su regreso a los escenarios y ha sido un momento destacado en cada presentación.

A pesar de las diferencias que marcaron su relación, Zayn ha demostrado que los lazos creados en One Direction siguen siendo importantes. El cantante también conserva una foto junto a Liam en su cuenta de Instagram con la que le dio el último adiós y donde los fans han dejado mensajes de apoyo y cariño.

Mira: Liam Payne: Filtran reacción de Zayn Malik a la muerte de su amigo; ¡está “en shock”!

Fecha, boletos, preventa y lugar donde se presentará Zayn Malik en México

Zayn Malik llegará a México el próximo 27 de marzo para presentarse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira ‘Stairway to the Sky’. La noticia ha emocionado a sus seguidores, quienes esperan ansiosos su regreso al país, pues su última visita fue en 2013 junto a la boyband con su tour ‘Make me home tour’

Para quienes deseen asistir, la preventa Banamex estará disponible el 30 de enero a partir de las 11 am, seguida de la venta general el 31 de enero. Aunque los precios de los boletos aún no se han revelado, se espera una alta demanda.

Lee: Selena Gomez y Zayn Malik: Crecen los rumores de romance y Gigi Hadid ya reaccionó ¿Se molestó?

Ocesa, la promotora encargada del concierto, ha confirmado que esta será la única fecha en México, descartando, al menos por ahora, la posibilidad de presentaciones en otras ciudades del país.

Fechas, y ciudades donde se presentará Zayn Malik con su gira en Estados Unidos

Antes de su presentación en México, Zayn recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. Algunas de las fechas confirmadas son:

28 de enero: Los Ángeles

29 de enero: Los Ángeles

31 de enero: Los Ángeles

1 de febrero: Las Vegas

3 de febrero: San Francisco

4 de febrero: San Francisco

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn)

Mira: Zayn Malik habría golpeado a su suegra y ella pensaría en demandarlo

Zayn Malik fue un parte aguas en One direction ¿Cómo le ha ido como solista?

Desde que dejó One direction en 2015, Zayn Malik ha construido una carrera sólida como solista. Su primer álbum, ‘Mind of mine’, incluyó el exitoso sencillo ‘Pillowtalk', que lo posicionó como una figura destacada en la música pop. Más adelante, discos como ‘Icarus falls’ y ‘Nobody is listening’ demostraron su capacidad para reinventarse y conectar con diferentes públicos.

Zayn también ha trabajado con artistas de renombre, como Taylor Swift en ‘I don’t wanna live forever’ y Sia en ‘Dusk till dawn’.