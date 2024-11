Zayn Malik rinde emotivo homenaje a Liam Payne en el primer concierto de su gira

La noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, el pasado 16 de octubre, sacudió al mundo de la música hasta sus cimientos. A sus 31 años, el talentoso cantante británico perdió la vida tras una trágica caída en un hotel de Buenos Aires, Argentina. La noticia, que se propagó rápidamente a través de las redes sociales, generó una ola de consternación y tristeza entre sus millones de fans en todo el mundo.

La muerte de Liam Payne no solo fue un golpe duro para sus seres queridos, sino también para sus excompañeros de One Direction. La banda, que se separó en 2015, se reunió para despedirse de su amigo en un emotivo funeral celebrado el 19 de noviembre.

Este reencuentro, aunque marcado por la tristeza, fue un momento de unidad y apoyo mutuo para los integrantes del grupo que, a pesar de haber tomado caminos separados, siempre estuvieron unidos por una profunda amistad. Para los fans de One Direction, la reunión de la banda, aunque sea en un contexto tan doloroso, fue un bálsamo para el alma. Muchos recordaron con nostalgia los años en que los cinco jóvenes conquistaron el mundo con su música.

Ahora uno de ellos ha iniciado una gira en solitario, y en su primer concierto ha rendido un emotivo homenaje a su compañero, llenando el escenario de nostalgia y recuerdos compartidos.

Liam Payne

¿Qué dijo Zayn Malik a Liam Payne?

El concierto inaugural de la gira en solitario de Zayn Malik, “Stairway to the sky”, se convirtió en un emotivo homenaje a su difunto amigo y excompañero de banda, Liam Payne. Durante la velada en Leeds, Inglaterra, Zayn dedicó un conmovedor tributo a Liam, proyectando un mensaje en las pantallas gigantes del escenario: “Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano”. Este sencillo mensaje, cargado de sentimiento, resonó profundamente en los corazones de los fans presentes.

La elección de la canción “Stardust” para acompañar este homenaje no fue casualidad. La letra de la canción, especialmente el verso “Feels like stardust floatin’ all around us”, (Se siente como polvo de estrellas flotando a nuestro alrededor) conmovió a los asistentes, muchos de los cuales crecieron escuchando a la icónica banda británica.

Cabe destacar que esta gira Zayn la había pospuesto desde octubre tras la “desgarradora pérdida” de Liam Payne. Además, a principios de este mes, pospuso sus conciertos de Edimburgo, Escocia, hasta diciembre debido a “circunstancias imprevistas”, lo que hizo que el concierto del sábado en Leeds fuera el debut de su gira.

El mensaje de Zayn Malik a Liam Payne tras la muerte del cantante

Solo un día después del trágico fallecimiento de Liam, Zayn compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos en su juventud, capturada en uno de esos momentos de complicidad que forjaron su amistad.

Acompañando la imagen, Zayn expresó su profundo pesar por no haberle agradecido a Liam por su apoyo incondicional durante algunos de los momentos más difíciles de su vida. Con palabras llenas de sinceridad, Zayn reconoció la valentía y la determinación de Liam, destacando su cualidad de ser ‘sensato y obstinado’, virtudes que admiraba profundamente en su amigo.

Zayn Malik “Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo. Eras testarudo, testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque nos peleamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso. Cuando se trataba de música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación contigo. Era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber qué camino tomar”.

Finalmente confirmó que se encontraba devastado y aseguró que cada recuerdo lo atesoraría por siempre: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amé y respeté profundamente. Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, excepto que estoy más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo. estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano’’.

Un nuevo capítulo se ha abierto en el trágico caso de Liam Payne. El diario británico Daily Mail ha publicado un material audiovisual, obtenido de las cámaras de seguridad del hotel CasaSur, que revela detalles escalofriantes de las últimas horas de vida del cantante.

En las imágenes se observa a Payne, en un estado de aparente inconsciencia y presumiblemente bajo los efectos de sustancias tóxicas, siendo cargado por tres empleados del hotel y conducido hasta su habitación en el tercer piso.

Esta secuencia, que se extiende por un periodo de entre 11 y 15 minutos previos a su fallecimiento, sugiere que el artista podría haber perdido el conocimiento en el lobby del establecimiento y que el personal del hotel no actuó con la celeridad y diligencia necesarias al no solicitar asistencia médica de inmediato. Además, vuelve a poner foco en la actuación del último amigo que lo vio con vida, quien se supone que lo subió a la habitación y lo dejó solo, Roger Nores. Estas cuestiones en la atención podría haber sido un factor determinante en el fatal desenlace.