Ángela Aguilar cancela concierto por falla en el escenario: “Lo más importante es su seguridad”

El esperado concierto de Ángela Aguilar en Neiva, Colombia, programado para la tarde del 29 de junio, fue cancelado de forma sorpresiva debido a un incidente con la estructura del escenario. La propia cantante fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su tristeza y preocupación por lo ocurrido.

La intérprete de “Dime cómo quieres” tenía previsto presentarse como parte de las tradicionales Fiestas de San Pedro, una de las celebraciones más emblemáticas del sur colombiano.

Ángela Aguilar / Redes sociales

Mira: Pepe Aguilar duda del amor entre su hija Ángela y Nodal: “Eso no va a durar” ¡No le tiene fe!

¿Qué mensaje envió Ángela Aguilar a sus fans en Colombia por cancelación?

El evento, titulado “La combinación perfecta”, incluía a varios artistas de talla internacional y se llevaría a cabo en la Nueva Arena LMP, un recinto especialmente habilitado para recibir a miles de fanáticos durante los días de festividad.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar explicó las razones de la cancelación:

“Neiva, me duele mucho no poder cantarles hoy. Estaba muy ilusionada de ir a su hermosa tierra. Todo nuestro staff, músicos y bailarines ya estaban allá, listos para brindarles lo mejor de nosotros. El incidente que ocurrió en la estructura del escenario no nos permite presentarnos. Lo más importante para mí es su seguridad y bienestar ante todo, tanto de ustedes como de nuestro equipo. Me quedo con ganas de tomar su aguardiente, cantar con ustedes y sentir su calor. Gracias por su amor y por esperarme con tanto cariño.”

Mira: Ángela Aguilar responde a críticas tras pellizcar a Nodal: “Siguen ladrando los perros”

Ángela Aguilar cancela show por incidente en estructura. / Instagram: @angela_aguilar

¿Qué otros artistas se presentarían en Neiva, Colombia?

El espectáculo “La Combinación Perfecta” reunía en un mismo escenario a figuras destacadas de la música regional mexicana, el pop latino y el género urbano. Además de Ángela Aguilar, el cartel incluía a su padre Pepe Aguilar, así como a Grupo Frontera, Paulina Rubio, Wisin, el cantante colombiano Yeison Jiménez y la legendaria agrupación de salsa Grupo Niche, entre otros.

Aunque las autoridades locales y los organizadores del evento se pronunciaron tras rumores de un presunto colapso de estructura durante el montaje. De acuerdo con comunicado emitido por LMP Investment Group, durante una inspección de rutina en la Arena LMP, se identificó una flexión en el techo principal de la estructura, provocada por un leve fallo en uno de los templetes. Afortunadamente, la anomalía fue detectada a tiempo, antes del montaje general, y no representó un riesgo inmediato, gracias a que el sistema preventivo funcionó correctamente.

Se espera que en los próximos días los organizadores den a conocer si el concierto podrá reprogramarse o si se procederá a la devolución de boletos. Por su parte, Ángela Aguilar mantiene su agenda de presentaciones activa en otros países de América Latina, consolidándose como una de las voces más jóvenes y poderosas del regional mexicano.

Mira: Ángela explota contra sus detractores ¡Embarra a Ana María Alvarado, Maryfer Centeno y Joanna Vega-Biestro!