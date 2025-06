Ángela Aguilar sufre bochornoso accidente y se burlan ¡Ni los tacones la aguantaron!

Ángela Aguilar, una de las artistas más mediáticas del regional mexicano, volvió a convertirse en el blanco de la polémica. Esta vez, no fue por su romance con Christian Nodal ni por sus decisiones musicales, sino por un desafortunado accidente que protagonizó.

El incidente, lejos de generar empatía, fue motivo de críticas y memes por parte de internautas que, desde que se dio a conocer su relación con Nodal, no pierden oportunidad para atacarla.

¿Cómo fue el aparatoso accidente de Ángela Aguilar?

El video que circula en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok muestra a Ángela Aguilar caminando aparentemente con prisa, acompañada de su equipo. En las imágenes, se observa cómo la cantante pierde el equilibrio debido a los tacones altos que llevaba puestos. Se dobló el tobillo, tropezó y, aunque logró evitar una caída aparatosa, su reacción no pasó desapercibida: se incorporó rápidamente y aceleró el paso, intentando alejarse de las cámaras.

Hasta ahora, no se ha informado si la intérprete de Qué Agonía sufrió alguna lesión seria tras el accidente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, en lugar de generar preocupación, el hecho provocó risas y comentarios crueles entre los usuarios. Muchos señalaron que el momento fue visto como “karma”.



Así fue el bochornoso momento:

¿Qué dijeron en redes de la casi caída de Ángela Aguilar y por qué?

Desde que Ángela y Christian Nodal hicieron pública su relación, la cantante no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Sus detractores la acusan de haberse involucrado con el sonorense cuando este todavía tenía un vínculo con Julieta Cazzuchelli, madre de la hija de Nodal. Por eso, cada paso que da la joven es minuciosamente examinado y, en muchos casos, criticado sin piedad.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: memes, videos editados y frases como “el karma no falla” o “eso le pasa por meterse donde no debía” inundaron las publicaciones que replicaron el bochornoso momento.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Instagram: @nodal

¿Ángela Aguilar no felicitó a Nodal en el Día del Padre?

Como si el accidente no hubiera sido suficiente para mantenerla en boca de todos, Ángela Aguilar también dio de qué hablar el 15 de junio, Día del Padre. En redes sociales, los fans de Nodal esperaban que la cantante publicara algún mensaje o felicitación dirigida al cantante, quien es padre de una niña, fruto de su relación con Cazzu.

Sin embargo, Ángela optó por guardar silencio y no compartir ninguna felicitación pública. Aunque la esposa de Nodal no se ha pronunciado sobre este tema, las especulaciones siguen creciendo. El hecho de no emitir un mensaje en una fecha tan significativa alimentó aún más las críticas y el rechazo que ha enfrentado desde que se formalizó su relación con el intérprete de Botella tras botella.