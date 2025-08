Pepe Aguilar vuelve a defender a Ángela Aguilar del ‘hate'; dice que es “moda": “Hay más gente que la quiere”

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar todavía enfrenta duras críticas en redes sociales. Ahora, su padre, Pepe Aguilar, no ha dudado en salir nuevamente a su defensa. El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ lanzó una contundente advertencia. ¿Sobre el matrimonio de su hija?

Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar, no ha parado de defender a la cantante y su historia de amor con Christian Nodal. En esta ocasión, volvió a externar su postura con respecto al ‘hate’ que reciben en las redes sociales. ¿Es moda?

Pepe Aguilar habla sobre el hate a Ángela Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre las críticas a Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal?

Pese a que Pepe Aguilar ha estado en diversos escándalos, no ha cesado en expresar su opinión con respecto a la relación que sostiene Ángela Aguilar con Christian Nodal. Ahora, durante la entrevista con la periodista Nelda González, habló abiertamente sobre el linchamiento digital que ha vivido su hija por su relación de pareja con el sonorense.

El intérprete de regional mexicano reconoció que, desde hace tiempo, había advertido a Ángela sobre los peligros de exponerse en redes sociales. Sin embargo, no le habría hecho caso del todo.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

“Yo le decía: ‘Oye, cuidado, hija, con este rollo acá en las redes estamos hablando, ¿no?’”, contó le dijo a Ángela Aguilar.

Aunque le hizo esta contundente advertencia, Pepe lamentó la forma en la que las redes sociales han sido utilizadas para criticar duramente a figuras públicas, especialmente a Ángela Aguilar.

“Las redes sociales se usan para hatear a todos. Tú crees que si eso me importara muchísimo, ¿no estaría haciendo algo para aliviarlo? Yo ya no estoy en redes desde hace como un año, estoy, pero no estoy”, agregó.

“Hasta el momento que la empezaron a ‘hatear’, había tenido una historia color de rosa, 100% en las redes. Pero las redes son perfectas para poder echarle montón a alguien y se vuelve moda, y ella, pobre, se volvió moda ‘hatearla’ (a Ángela Aguilar)” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar defiende a su hija, Ángela Aguilar / Instagram

¿Ángela Aguilar creció en la música desde el escándalo con Christian Nodal?

Pepe Aguilar también fue contundente al señalar que, hasta antes del escándalo con Christian Nodal, Ángela Aguilar había mantenido una imagen impecable ante el público.

No obstante, Pepe destacó que, desde esta controversia, el crecimiento artístico de la intérprete de ‘Gotitas saladas’ y su capacidad para tomar decisiones profesionales por sí misma fue notable.Resaltó que su hija no solo ha afrontado con entereza la presión mediática, sino que ha aprovechado este momento para consolidar su carrera con más fuerza.

“El hecho de que ella haya hecho eso, de que ella se haya autoproducido y haya hecho un disco bueno. Le va a dar los elementos necesarios, las herramientas necesarias, la confianza necesaria para hacer su propia productora. Y eso la va a separar, mira, así de todo mundo” Pepe Aguilar

No obstante, las críticas hacia Ángela no han cesado del todo, aunque también ha recibido mensajes de apoyo por su trabajo musical y su determinación de seguir adelante a pesar del escarnio por su romance con Nodal.

Con estas declaraciones, Pepe Aguilar no solo reafirmó su apoyo incondicional a Ángela Aguilar, pese al escándalo, sino que también lanzó una crítica clara hacia el impacto negativo que pueden tener las redes sociales cuando se convierten en herramientas de odio.