Pepe Aguilar duda del amor entre su hija Ángela y Nodal: “Eso no va a durar” ¡No le tiene fe!

Pepe Aguilar no se anduvo con rodeos y soltó la sopa como solo él sabe hacerlo. El cantante, ícono de la música regional mexicana y orgulloso papá de Ángela Aguilar, fue invitado al pódcast ‘El búnker’ de Mau Nieto y Román Torres, donde habló con la neta por delante sobre el romance entre su hija y Christian Nodal. Y aunque dejó claro que les desea lo mejor, no se contuvo al confesar que no cree que la relación dure mucho tiempo.

Durante la charla, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ recordó cómo vivió él su primer matrimonio a los 20 años, sin dinero, vendiendo cosas para salir adelante, y aprovechó para lanzar una advertencia bien directa: “Lo que es muy rápido se acaba rápido”. ¿Será que ve venir tormenta en el paraíso de Ángela y Nodal? Aquí te contamos todo lo que dijo con su típico estilo sin filtro.

Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la relación de su hija Ángela y Christian Nodal?

En un momento del pódcast, los conductores le preguntaron a qué edad se había casado, y fue ahí donde Pepe aprovechó para tocar el tema del amor joven y sin mucha planeación. Contó que él también se casó muy chavo, a los 20 años, y que le tocó vivirla difícil. “No tenía ni un clavo”, confesó. Sin embargo, dejó claro que eso no significa que apruebe los matrimonios apresurados.

Al hablar de Ángela y Nodal, fue bastante honesto: “Hicieron las cosas muy rápido: ‘Ya como somos novios, ya nos vamos a casar’. Espérense tantito”, dijo con tono medio entre preocupado y resignado. A pesar de que se considera una persona de mente abierta, aseguró que la experiencia que le han dado los años le dice que “lo que es muy rápido se puede acabar muy rápido”.

Eso sí, dejó un pequeño espacio para la esperanza: “A lo mejor estoy equivocado yo”, dijo, como deseando que sus palabras no se vuelvan realidad.

Cazzu, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cómo es Pepe Aguilar como suegro con Christian Nodal?

Aunque sus comentarios pueden sonar duros, lo cierto es que Pepe también habló con cariño del noviazgo, y ahora matrimonio, entre Ángela y Christian Nodal. Contó que se llevan muy bien, que se nota que hay química entre ellos y que son muy amorosos. Incluso reveló que a veces son tan cariñosos que tiene que pedirles que se moderen: “Cuando me incomodan les digo: ‘¡Échenles agua!’”, contó entre risas.

El cantante no escatimó en halagos hacia la conexión que percibe entre ambos. Dijo que su hija y Nodal se ven muy felices y que hasta ahora, la relación ha fluido con mucha naturalidad. Pero también recordó que la vida enseña a diario y que solo el tiempo dirá si realmente están hechos el uno para el otro.

Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Nodal se casarán por la iglesia pronto? ¿Pepe los apoya?

Aunque no lo dijo con todas sus letras, Pepe dio a entender que la pareja ya está en planes de boda religiosa, algo que ha generado revuelo desde hace semanas en redes sociales y medios. Su opinión, sin embargo, sigue siendo cautelosa. Aseguró que no está en posición de juzgar a las nuevas generaciones por casarse jóvenes, porque él mismo lo hizo. Pero enfatizó que prefiere que las cosas se tomen con más calma.

“Yo no sé qué les vaya a pasar en su vida, pero ahorita se llevan tan padre”, señaló. Con esas palabras, Pepe dejó ver que, aunque no está convencido de la duración del romance, no quiere convertirse en un obstáculo para la felicidad de su hija. En otras palabras, papá sí, pero alcahuete no.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y, como siempre, el tiempo será el mejor juez. Por lo pronto, ya sabemos que el jefe de la Dinastía Aguilar no está del todo convencido.

