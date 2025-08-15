¿Christian Nodal peleará la custodia de su hija con Cazzu? Esto reveló en su polémica entrevista

Christian Nodal no ha dejado de dar de qué hablar por su entrevista con Adela Micha en La saga. En dicha charla no solo llamó la atención de internautas con sus fuertes revelaciones con respecto a su ruptura con Cazzu, madre de su hija, así como el inicio de su romance con Ángela Aguilar; también causaron controversia sus declaraciones sobre la convivencia con su bebé.

Aunque Christian Nodal dejó claro que “lamenta” no poder convivir más tiempo con su bebé, fruto de su relación amorosa con Cazzu, sí respondió si pelearía la custodia de su pequeña para que viva con él y Ángela Aguilar, su esposa.

¿Christian Nodal y Cazzu pelearán por la custodia de su bebé? / IG: @cazzu / @nodal

Te puede interesar: Maxine Woodside estalla contra Cazzu: “Fea y mala gente”, ¿qué desató tanta furia?

¿Qué dijo Christian Nodal sobre pelear la custodia de su hija con Cazzu en la entrevista con Adela Micha?

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha desató total controversia en las redes sociales. El sonorense no solo reveló que terminó su romance con Cazzu, inició su relación amorosa con Ángela Aguilar y se casó con ella en Roma en mayo del año pasado, también respondió algunos aspectos sobre los acuerdos que tendría con la argentina con respecto a la crianza de su bebé.

En un momento de la charla, Adela le cuestionó si quería que la menor viviera con él y Ángela Aguilar, su esposa, así como si hay un proceso legal con Cazzu por este tema.

Cazzu / Redes sociales

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar reacciona a la entrevista de Christian Nodal? Lanza fuerte mensaje en medio de escándalo

Ante esta pregunta, Nodal contestó contundente:

“No, no estoy pidiendo eso (que viva conmigo), estoy consciente de que en algún momento tendrá la suficiente edad para compartir entre los dos”, dijo,

“Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella (Cazzu) o de ella para mí. Ahorita están los abogados poniéndose de acuerdo, porque ella y yo ya no pudimos ponernos de acuerdo. Esto es por el bien de mi hija”. Christian Nodal

Asimismo, Micha también le preguntó a Nodal si solicitó a Cazzu que no trabajara, a lo que el cantante respondió tajante: “Jamás”.

Nodal pensión a su hija / Redes sociales

Cabe recordar que Cazzu también habló acerca de la manutención de Nodal a su hija. En un encuentro con la prensa, la argentina puntualizó que no considera “justa” la cantidad de dinero que recibe de su ex. Aunque sí dejó claro que no estaría dispuesta a comenzar una disputa legal por esta situación, ya que ella tiene la posibilidad de mantener a su bebé.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo Cazzu.

Cazzu habla de la manutención de su hija con Nodal / IG: @belindapop / @cazzu

Mira: Pepe Aguilar lanza tremendo mensaje tras entrevista de Christian Nodal, ¿Explota por el hate a Ángela? “Argüedera”

¿Cómo reaccionó Christian Nodal al embarazo de Cazzu?

Eso no es todo, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, también recordó el momento en que Cazzu, su ex, le reveló que se convertiría en padre. Señaló que, aunque no estaban en el mejor momento de su romance, le emocionó totalmente su paternidad.

“Se me revolvió todo, era en Japón, todo se me revolvió. Le llamé a mi familia. No (estaba pasando por un buen momento la relación), pero eso le dio el motor. Yo estaba de:' Voy a ser papá’”. Christian Nodal

Al momento, Cazzu, ex de Christian Nodal, no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones del padre de su hija en su reciente entrevista con Adela Micha.