Christian Nodal: Esta sería la verdadera cifra que paga a Cazzu por la manutención de su hija

La cantante argentina Cazzu, ex de Christian Nodal, visitó México para promocionar su libro “Perreo: Una revolución”. La ex del actual esposo de Ángela aguilar se mostró muy emocionada por poder compartir su obra con el público mexicano. Sin embargo, durante una entrevista con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rompió el silencio sobre la manutención que recibe de Christian Nodal.

Cazzu aseguró que sí recibe manutención de Christian Nodal, pero no considera justo el acuerdo que existe entre ellos.

“Se podría decir que sí. No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Cuánto le paga Christian Nodal a Cazzu por la manutención de su hija?

En julio de 2024, medios como ‘De primera mano’ y el periodista Javier Ceriani reportaron que, según ellos, Cazzu habría solicitado a Christian Nodal una pensión de 135 mil dólares (2 millones 400 mil pesos mexicanos) mensuales para la manutención de su hija. No obstante, según reportaron, el cantante habría considerado esa cantidad “excesiva” y, tras una apelación legal, supuestamente, consiguió que se redujera a 7 mil dólares al mes equivalente 123 mil pesos al mes.

Si bien no se han confirmado cifras oficiales, en ese mismo mes trascendió que Nodal, presuntamente, enfrentaba una demanda por pensión alimenticia interpuesta por la artista argentina. Este fallo, según se dijo, no dejó conforme a Cazzu, aunque quedó establecido como el monto oficial.

Al tiempo, se reveló que el anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Ángela Aguilar supuestamente está valorado en aproximadamente 55 millones de pesos mexicanos, según reportes de la periodista Ana María Alvarado, por este motivo Nodal fue criticado en 2024. Muchis dijeron que sí había dinero para el anillo y no para la hija!

En noviembre de 2024, cuando Cazzu habló en un pódcast abiertamente de su ruptura con Nodal y desmintió la versión de Ángela Aguilar, quien dejó ver que la argentina sabía del romance de Nodal y ella; surgieron versiones que apuntaban a que Cazzu podría perder tanto la pensión como otros recursos millonarios que presuntamente acordó con Nodal para guardar silencio sobre su separación y el romance del cantante con Ángela Aguilar.

Se llegó a mencionar la posible existencia de un contrato millonario en el que Nodal se habría comprometido a cubrir todos los gastos de su hija y de Cazzu. Además, se especuló que el cantante percibía alrededor de 10 millones de pesos mensuales, por lo que la pensión debería calcularse tomando en cuenta sus ingresos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos señalamientos.

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Planea Cazzu demandar a Christian Nodal por una pensión alimenticia justa?

Cazzu reveló que no está interesada en invertir su energía en una demanda contra su expareja Christian Nodal y reconoció que a diferencia de otras madres solteras, afortunadamente ella también tiene dinero para mantener a su hija.

“Lo que pasa ahora mismo, a diferencia de muchas madres solteras, es que yo sí tengo dinero para mantenerme y mantener a mi hija, y tengo el potencial de trabajar; por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Una batalla legal con un sistema de leyes tan patriarcal, la verdad, en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”. Cazzu

