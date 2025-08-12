Christian Nodal: ¿Lujos y excesos en casa mientras su hija con Cazzu recibe manutención presuntamente injusta?

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán luego que Cazzu dejó ver que la manutención que él paga para su hija no le es suficiente. En medio de la ola de señalamientos en redes que esto desató, ahora circula un video en el que se ve al intérprete de ‘Botella tras botella’ viviendo ¡lleno de lujos! Los internautas están haciendo que las plataformas digitales colapsen. Aquí te tenemos el polémico clip.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué ha dicho Cazzu sobre la manutención que Christian Nodal da a su hija?

La cantante argentina Cazzu rompió el silencio y habló con franqueza sobre la situación familiar que enfrenta con Christian Nodal. En recientes declaraciones a medios mexicanos, la artista abordó la pensión alimenticia que recibe para su hija, producto de su relación con el cantante.

Aunque reconoció que Nodal cumple con un pago mensual, Cazzu fue clara al calificarlo como un acuerdo que no considera “justo”. Según la cantante, la cantidad asignada no refleja las verdaderas necesidades de su hija ni los gastos que implica garantizar su bienestar.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados pero es lo que el considera justo” Cazzu

Además, destacó la situación de muchas mujeres que no tienen la posibilidad de decidir como ella y enfatizó que su prioridad es mantener la paz y estabilidad emocional de su hija, por lo que no piensa iniciar un proceso judicial por el momento.

Cazzu “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de contar con dinero. Tengo los recursos para mantenerme y para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar, y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Una batalla legal con un sistema de leyes familiares tan patriarcal… la verdad, en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer.”

¿Cómo reaccionó Christian Nodal a las declaraciones de Cazzu? ¿Presume una vida de lujos con Ángela Aguilar?

Luego de que Cazzu expresara su inconformidad, Christian Nodal fue visto en un video que no pasó desapercibido. En las imágenes, el cantante aparece descendiendo por un tubo tipo bomberos instalado en medio del comedor de su casa, un detalle que generó críticas inmediatas en las plataformas digitales. En el video no se ve su esposa Ángela Aguilar, pero internautas presumen que es el sitio que comparten.

Mientras algunos seguidores reaccionaron con emoción y diversión por “creerse Batman”, otros cuestionaron las prioridades del artista:



“¿Y la hija? Mucho tubo, pero no quiere dar a Cazzu”

“Sigue siendo un niño con esas actitudes y caprichos”



¿Dónde viven Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En el contexto del primer aniversario de bodas de Christian Nodal y Ángela Aguilar, surgieron nuevos detalles sobre las propiedades que supuestamente poseen en Estados Unidos. Según revelaciones del periodista Javier Ceriani, ambos cantantes tienen una casa en un exclusivo country club llamado Stonebriar, ubicado en Texas.

Ceriani explicó que este complejo residencial cuenta con amplias áreas verdes, alberca, campo de golf y es habitado por personalidades de alto nivel adquisitivo, incluidos deportistas reconocidos como Scottie Scheffler y Ezekiel Elliott. Además, indicó que Ángela Aguilar tendría un departamento en Houston y que ambos podrían tener otra propiedad en Magnolia, cerca de la casa de Pepe Aguilar.

Aunque el acceso a estas propiedades es restringido, el periodista pudo recorrer el exterior y compartir imágenes, generando gran interés sobre el estilo de vida de la pareja.

Sin embargo, ni Christian Nodal ni su esposa Ángela Aguilar han confirmado o desmentido lo dicho por Ceriani. Tampoco se sabe si esa sería la casa donde Nodal mandó a instalar un tubo en medio de la sala para jugar como un niño, si se trata de una propiedad que acaba de comprar o simplemente de una casa que visitó.

