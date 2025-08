Christian Nodal: Fan al que besó en concierto revela lo que realmente vivió en el escenario: “Me sentí expuesto”

El joven tiktoker Ángel Mata se volvió tendencia luego de que Christian Nodal lo subiera al escenario durante uno de sus conciertos para cantar juntos y, de manera inesperada, le plantara un beso en la mejilla. Lo que parecía ser un gesto de complicidad entre fan e ídolo desató una ola de comentarios en redes, donde no faltaron las bromas, los halagos y también las críticas. Ahora, Ángel rompe el silencio y da su versión completa de cómo vivió este momento que marcó su vida.

A través de su cuenta de TikTok, Ángel compartió cómo pasó de llevar un cartel con la esperanza de cantar con su ídolo, a estar en el centro del escenario con Nodal y miles de personas mirándolo. Su relato reveló detalles que no se habían visto en el video viral, incluyendo el momento en que pensó que todo estaba perdido porque el cantante ya no parecía estar en condiciones de seguir con el show. Pero el giro que tuvo la noche lo dejó marcado para siempre.

Christian Nodal sube al escenario borracho / Especial

¿Cómo logró, Ángel Mata, fan de Nodal subir al escenario durante el concierto?

Ángel Mata un influencer, que sueña con convertirse en cantante, llevó al concierto de Christian Nodal un cartel pidiendo subir a cantar con su ídolo. En un inicio, Nodal le hizo una seña de que lo subiría, pero conforme avanzó el show, parecía haber olvidado la promesa. “Ya estaba resignado, guardé mi cartel”, contó. Pero cuando menos lo esperaba, el intérprete de ‘Botella tras botella’ lo llamó y le pidió subir al escenario.

“Me prendí, me subí y me pusieron los audífonos”, recordó el joven. Para él, fue una mezcla de nervios, emoción y estrés. Aun así, logró controlar su voz y cantar junto a Nodal durante tres intensos minutos. “Cuando me bajé pensé: allá arriba es mi lugar”, dijo con seguridad, dejando claro que ese momento solo reafirmó su vocación artística.

¿Qué sintió el joven fan al recibir el beso de Christian Nodal frente a miles de personas?

En medio de la emoción y los aplausos, ocurrió lo inesperado: Christian Nodal se acercó y le dio un beso en la mejilla. Aunque para muchos fue un gesto de cariño, Ángel confesó que se sintió “muy vulnerable, como si estuviera desnudo frente a todos”. También admitió que el cantante, en tono juguetón, lo “cacheteó” durante la canción, lo que lo tomó por sorpresa: “Me saqué de onda, pero fue increíble verlo en persona. Yo lo admiro mucho”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo sobre el beso: “¿Y lo del beso? ¿Por qué no fue en la boca?”, dijo entre risas. La frase generó todavía más revuelo en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes, comentarios y hasta propuestas para que Ángel y Nodal graben algo juntos.

Christian Nodal le planta un beso a un fan / Captura de pantalla

¿Quién es Ángel Mata, el fan que besó Nodal en el escenario?

Ángel Mata es un joven mexicano que se está abriendo camino en redes sociales como tiktoker, pero que tiene muy clara su verdadera meta: convertirse en cantante. Bajo el usuario @angelmatahd en TikTok, Ángel ha compartido distintos videos donde muestra su talento vocal, su amor por la música regional y sus experiencias personales en busca de cumplir su sueño artístico. Aunque su nombre apenas comienza a sonar fuera de la app, su reciente aparición en el escenario junto a Christian Nodal le ha dado el impulso que tanto necesitaba.

Desde entonces, Ángel ha ganado seguidores, likes y comentarios de apoyo que le piden no abandonar ese camino. Incluso hay quienes han comenzado a etiquetar a discográficas y productores para que le den una oportunidad formal.

