Cazzu es captada con Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, ¿romance o próxima tiradera para sus ex?

Cazzu sigue dando de qué hablar. En medio de la guerra legal con su exesposo, Christian Nodal, por temas relacionados con la hija que tienen en común, es captada con Gussy Lau, quien es exnovio de Ángela Aguilar, la actual esposa de Nodal.

Aunque el hecho sacudió las redes sociales, algunos creen que es parte del “karma” que estaría pagando Ángela Aguilar por, presuntamente, haberle “quitado el novio” a Cazzu. Y es que recordemos que, hasta el día de hoy, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ sigue siendo señalada como la “culpable” de la ruptura entre la argentina y Christian.

Cazzu / Redes sociales

Lee: ¿Nodal exhibido? Su demanda contra Cazzu podría ser la prueba de su presunta infidelidad con Ángela Aguilar

¿Cómo fue la historia de amor entre Gussy Lau y Ángela Aguilar?

La historia entre Gussy Lau y Ángela Aguilar comenzó en 2021. En aquel entonces, él había sido contratado por la disquera de Pepe Aguilar, padre de la cantante, como compositor. Aunque en un inicio había rumores, siempre trataron de mostrarse muy profesionales ante el público.

En 2022, se filtraron unas fotografías en las que se les podía ver muy cariñosos. Si bien al principio Gussy quiso negarlo todo, poco después admitió que sí tenían una relación y que hasta la familia de ella estaba al tanto.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo... Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen” Gussy Lau

También explicó que las imágenes salieron a la luz por culpa de un amigo que tomó su celular y le tomó captura a un video que tenía: “Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomo la foto, no es nada malo , pero se siente la traición de la confianza”, indicó.

Por su parte, Ángela nunca admitió ni negó la existencia del romance y solo dijo sentirse muy decepcionada de que se “vulnerara” su privacidad. Cabe destacar que la aparente relación fue muy controversial, pues, en aquel entonces, ella estaba a punto de cumplir 18 años y él tenía 33.

Luego de todo esto, Gussy dijo que la familia Aguilar le estaba “congelando” la carrera. Actualmente, ambos ya están felizmente casados; él con una mujer que no pertenece al medio artístico y ella con Christian Nodal.

Gussy Lau / Redes sociales

Te recomendamos: Nodal levanta sospechas: su Wrapped 2025 no incluye a Ángela Aguilar, pero sí otra mujer ¿Cazzu?

¿Qué está pasando entre Cazzu y Gussy Lau?

Debido a que Gussy Lau es un hombre casado, muchos se sorprendieron al verlo muy cariñoso al lado de Cazzu. A través de redes sociales, se han viralizado unas fotos en las que se les puede ver paseando por las calles de Morelia, sonriendo y platicando.

Según versiones extraoficiales, ambos estarían trabajando en una canción que podría ser una especie de tiradera para Nodal y Ángela. Presuntamente, este tema podría ver la luz a mediados de 2026.

¡Caíste! Feliz día de los inocentes. Todo se trata de una broma por este 28 de diciembre. Hasta ahora, Cazzu y Gussy Lau no se han conocido personalmente y solo los une el hecho de que sus exnovios están casados. Tampoco han mostrado interés en hacer una colaboración.

Cazzu / Redes sociales

¿Quién es Gussy Lau?

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, es un cantante y compositor mexicano

Nació el 6 de junio de 1988, en Sinaloa. Actualmente, tiene 37 años.

Ha escrito canciones para artistas como Christian Nodal, Calibre 50, Grupo Firme y Julión Álvarez.

Su nombre ganó relevancia por su aparente noviazgo con Ángela Aguilar.

Ha recibido diversos reconocimientos, incluyendo un Latin Grammy.

Aunque sigue trabajando en la industria musical, ha declarado que no ha podido firmar contrato con otra disquera por el trato que tiene con la de Pepe Aguilar.

Mira: ¿Cazzu confirmaría que Nodal es un mal padre? Lanza polémico mensaje: “Mi hija solamente se cría conmigo”