¿Cazzu aún extraña a Christian Nodal? Revelan que tiene fotos del cantante en su casa

La separación de Cazzu y Christian Nodal sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Una revelación reciente de la periodista Mandy Fridmann puso al mundo de cabeza. Aseguró que la cantante argentina tiene fotos del cantante mexicano en su casa. ¿Lo extraña? Aquí te contamos el supuesto motivo. ¡De impacto!

¿Por qué Cazzu guarda fotos de Christian Nodal en casa?

Mandy Fridmann explicó por qué Cazz tiene fotos de Nodal en su casa. En el programa chileno ¡Tal cual sin filtro!, dijo que en el cuarto de la hija de Cazzu y Christian Nodal aun hay imágenes del cantante, incluyendo fotografías de los primeros días de vida de la niña.

“Cazzu le tiene en el cuarto de la nena unas fotos con su papá. La última foto que se tomó con Christian la tiene” Mandy Fridmann

Este gesto, señaló la periodista, no busca mantener viva una relación sentimental, sino facilitar que la hija tenga un vínculo constante con su padre. Fridmann destacó que además de las fotos, la niña escucha música de Nodal, reforzando la presencia de su papá de manera cotidiana.

¿Qué detalles se conocen de la crianza de la hija de Cazzu y Nodal después de la separación?

Según la periodista, el gesto de Cazzu refleja un esfuerzo por mantener una crianza adecuada para su hija con Nodal. La argentina buscaría que la menor crezca con inteligencia emocional y minimice posibles traumas derivados de la separación. La presencia de fotos y recuerdos familiares, incluida una imagen de los tres juntos, busca normalizar la relación de la niña con ambos padres.

“No, lo que está interesada Cazzu, yo creo, es que crezca con una inteligencia emocional importante y con los menos traumas posibles. Porque uno con traumas va a crecer. Yo creo que, además, está tratando de conservar lo que uno quiere para los hijos, que vivan en un ambiente sano, donde se sientan queridos y contenidos. Entonces, yo siento, que ella al poner la foto de Nodal en la habitación de la niña, al ponerle música, es como decir: ‘Todo está bien. Los adultos aquí estamos. Todos te amamos’”, finalizó la periodista Mandy Fridmann.

¿Cuál es la pensión que Cazzu pidió a Christian Nodal por su hija?

Según el Diario de Nueva York, Cazzu solicitó a Christian Nodal una pensión alimenticia mensual de 135,000 dólares (aproximadamente 2.4 millones de pesos mexicanos) para su hija. Sin embargo, tras negociaciones legales, la cifra, presuntamente, fue ajustada a 7 mil dólares mensuales (alrededor de 128 mil pesos mexicanos), monto que Cazzu considera insuficiente para cubrir los elevados gastos asociados a la crianza de su hija.

A pesar de este acuerdo, en un encuentro con la prensa Cazzu expresó que considera que no tiene un acuerdo justo con el papá de su hija.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno.” Cazzu

Además, dejó claro que no buscaría un pleito legal, pues ella tiene los medios para mantener a su hija.

