Alejandro Fernández, tras polémica de Ángela Aguilar y Christian Nodal, reviven burla ¿a la dinastía Aguilar?

La conversación en torno a la familia Aguilar volvió a calentarse luego de la atención que generó Ángela Aguilar durante los Latin Grammy 2025, donde se convirtió en tendencia tras ser presuntamente ser ignorada por Christian Nodal durante su discurso de agradecimiento. En medio del revuelo, usuarios en TikTok, Facebook y X recuperaron un antiguo video de Alejandro Fernández que reavivó la versión de una supuesta enemistad entre ambas dinastías del regional mexicano.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal coqueteó con conductora durante programa en vivo? “Te ves más rica” ¿Y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar habla de lo que pasó con Nodal en los Latin Grammy / Captura de pantalla

¿Alejandro Fernández se burló de la dinastía Aguilar?

La grabación corresponde a un show de 2023, una presentación donde Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, tuvo una de sus primeras apariciones formales junto al Potrillo. La interacción entre ambos quedó registrada por asistentes y fue retomada en diversas plataformas. Aunque el material ya había circulado en su momento, este resurgimiento coincidió con una semana en la que el apellido Aguilar estuvo en el centro de la conversación digital.

Durante uno de los conciertos del Potrillo se muestra el momento en que invita a su hijo Alex al escenario. Cuando el joven se presenta diciendo “Fernández”, su padre responde la frase que, dos años después, volvió a causar ruido: “ni modo que Aguilar, pende**”. Aunque el material es de archivo, la viralidad resurgió justo cuando la familia de Pepe Aguilar enfrenta una nueva ola de comentarios en redes.

En redes sociales, la frase pronunciada por Alejandro fue retomada para hablar nuevamente de la supuesta rivalidad entre los Aguilar y los Fernández, un tema que constantemente aparece y desaparece del radar mediático. La indirecta que algunos usuarios interpretaron en aquel momento volvió a ser tema, sobre todo por la atención que recibió la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en Grammy 2025.

Te puede interesar: Ángela Aguilar le hace desplante a Vadhir Derbez: el momento que encendió críticas en los Latin Grammy 2025

¿Existe realmente una enemistad entre los Aguilar y los Fernández?

La supuesta rivalidad entre ambas dinastías no es nueva. A lo largo de las últimas décadas, el público ha comparado la trayectoria de Vicente Fernández y Antonio Aguilar, así como el impacto de sus descendientes en el regional mexicano. Sin embargo, las propias familias han aclarado en varias ocasiones que la competencia existe únicamente en el terreno musical.

En febrero pasado, durante una charla con el músico y creador de contenido Javier Paniagua, Pepe Aguilar habló sobre la percepción de mala relación con los Fernández. Señaló que solo hay competencia profesional, como ocurre con cualquier artista, pero que no existe animadversión personal. Indicó también que en épocas pasadas sí hubo una competencia marcada entre sus padres, pero en términos estrictamente laborales.

El cantante recalcó que Alejandro Fernández representa un referente dentro del género y que el lanzamiento de sus discos es para él un impulso para trabajar más fuerte. También mencionó que, según le han contado, la motivación es mutua entre ambas partes.

A pesar de estas declaraciones, cada cierto tiempo resurgen rumores que ponen a las dos familias en bandos opuestos. La viralización del video de 2023 es un ejemplo de cómo las interacciones pasadas vuelven a cobrar fuerza cuando hay un contexto mediático que involucra a alguno de sus integrantes.

Te puede interesar: ¿Indirecta para Ángela Aguilar? El discurso de Carin León en los Latin Grammy que encendió las redes

Alejandro Fernandez y Pepe Aguilar / Captura de pantalla interenet

¿Qué otras polémicas han tenido los Aguilar en los últimos meses?

La dinastía Aguilar ha protagonizado diversas controversias en los últimos años, muchas de ellas amplificadas por redes sociales y espacios de espectáculos. Algunas de las que han genrado ruido son las siguientes:

Publicación polémica de Emiliano Aguilar: El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, causó revuelo cuando publicó imágenes generadas por IA en las que aparecen perros

Anuncio público de boda religiosa durante la gira Libre corazón: Durante una firma de autógrafos de su tour Libre corazón, Ángela Aguilar sorprendió a sus fans al anunciar que “se va a casar en mayo por la iglesia”

Dudas sobre el entusiasmo de Nodal por la boda religiosa: Tras el anuncio, Christian Nodal fue cuestionado por la prensa durante los Latin Grammy y respondió de forma ambigua: “Ya estoy casado… ¿de qué hablan? Ah, la boda… claro, sí”.

Tensión entre Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025: En la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, Christian Nodal y Ángela llegaron tomados de la mano, pero causaron polémica cuando en video se observa que ella intenta darle un beso y él lo evita.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal vuelve a ignorar a Ángela Aguilar? Este fue el mensaje que publicó tras los Latin Grammy 2025