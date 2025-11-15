¿Christian Nodal vuelve a ignorar a Ángela Aguilar? Este fue el mensaje que publicó tras los Latin Grammy 2025

Tras los Latin Grammy 2025, el cantante Christian Nodal ganó el premio a Mejor álbum de música ranchera/mariachi, categoría en la que compitió directamente con su suegro, Pepe Aguilar. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el triunfo, sino el momento en el que Nodal aparentemente ignoró a su esposa, Ángela Aguilar, al regresar a su asiento después de recibir el galardón.

La escena fue captada por las cámaras del evento: mientras Ángela lo esperaba con los brazos abiertos para felicitarlo nuevamente, Nodal optó por saludar primero a las personas que tenía cerca. A esto se sumó que, durante su discurso de agradecimiento, no dedicó palabras específicas a su esposa. Minutos después, el cantante publicó una serie de historias en Instagram que desataron aún más interés entre sus seguidores.

Te puede interesar: Angélica Vale, tras divorcio con Otto Padrón, se defiende de las burlas por “apoyar” a Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal gana Latin Grammy 2025 a Mejor álbum rachero/mariachi / Portal: Noticias RPP

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025?

La polémica comenzó justo después de que Christian Nodal subió al escenario para recibir su premio. Con el Latin Grammy en mano, el sonorense agradeció a su público, a su equipo de trabajo y a las personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera. En su mensaje, explicó la importancia de quienes están detrás de su proceso creativo.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración.” Christian Nodal

Una vez que terminó su intervención y volvió a su asiento, Ángela Aguilar lo esperaba para abrazarlo. No obstante, las cámaras captaron que Nodal dirigió primero su atención hacia otras personas. Este instante generó cientos de reacciones en redes sociales, donde el público retomó momentos pasados del cantante en los que sí dedicó palabras de cariño a parejas anteriores.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y dieron pie a múltiples interpretaciones, aunque ninguno de los dos emitió un comunicado al respecto. Lo que sí hizo Nodal fue publicar una serie de historias poco después del evento, en las que se enfocó exclusivamente en su carrera profesional.

Te puede interesar: ¿Pati Chapoy está invitada a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal? Hace fuerte revelación en vivo

Christian Nodal rechaza beso de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025 y la comparan con Cazzu. VIDEO / Revista Quién, redes sociales y canva

¿Qué mensajes publicó Christian Nodal en Instagram tras la polémica de los Latin Grammy 2025?

Tras finalizar su participación en los Latin Grammy, Christian Nodal viajó directamente a Anaheim, California, donde ofreció un concierto con lleno total. Desde ahí, compartió un video mostrando la energía del público y agradeciendo el apoyo que ha recibido a lo largo de su gira en Estados Unidos.

A través de diversas historias, el cantante mostró:



El furor del público en Anaheim.

Su agradecimiento por el respaldo que ha obtenido durante esta etapa musical.

El promocional de su próximo concierto en Querétaro, programado para el 19 de noviembre en el Palenque de la ciudad.

Después de estas publicaciones, compartió la imagen de un par de admiradores chilenos que viajaron hasta Caborca, Sonora, para conocer el lugar donde nació y entregarle algunos detalles. Más tarde, volvió a presumir el éxito de su presentación en Phoenix, donde nuevamente el recinto lució lleno.

En ninguna de estas historias hizo mención a lo sucedido con Ángela Aguilar ni a los comentarios generados en redes sociales. Su línea de publicaciones se enfocó únicamente en su música, su público y su gira actual.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal se olvidó de su boda religiosa con Ángela Aguilar? Reaparecen y lanzan inesperado mensaje

Estas fueron las historias que subió Christian Nodal tras los Latin Grammy / Capturas de pantalla

¿Por qué se dice que Christian Nodal ignoró a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025?

El momento que más generó conversación ocurrió durante su discurso. A diferencia de ocasiones anteriores, cuando mencionó a parejas como Belinda o Cazzu en premiaciones y conciertos, esta vez Nodal dirigió su agradecimiento de manera exclusiva a su equipo de trabajo, su familia y su público.

Su mensaje estuvo centrado en quienes, según él mismo explicó, han sido un pilar en la creación del álbum que lo llevó a obtener el Latin Grammy. Entre sus palabras, dio énfasis al trabajo detrás de cada madrugada de grabación, al compromiso de su equipo y a la inspiración que encuentra en quienes lo acompañan profesionalmente.

Aunque el cantante no hizo referencia a Ángela Aguilar en su alocución, tampoco emitió comentarios que aludieran a situaciones personales. El enfoque fue totalmente laboral y dirigido a quienes participan directamente en su producción musical. Sin embargo, ni Nodal ni Ángela se han pronunciado sobre las reacciones que circularon posteriormente.

Te puede interesar: Ángela Aguilar presume su anillo de bodas y confiesa que ¡Nodal se enoja si se lo quita!: “Ya me lo pusieron”