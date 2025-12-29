¡Ángela Aguilar y Cazzu retoman su amistad! Ex de Nodal presume reunión: “Ya no hay corazones rotos” FOTO

Uno de los romances más criticados en los últimos años ha sido el de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Aunque ya ha pasado más de un año desde que le gritaron al mundo su amor y se casaron por lo civil, muchos siguen señalando a la joven de haber sido la “causa” de la ruptura entre su actual esposo y Cazzu.

Si bien la argentina ha tenido una guerra de declaraciones con su expareja, principalmente, por temas relacionados con la hija que tienen en común, nunca ha hablado mal sobre Ángela Aguilar e incluso le ha deseado todo lo mejor en su matrimonio.

A unas cuantas semanas de haber pedido un alto a los insultos contra Nodal en un concierto en Perú, ahora presume su encuentro con la llamada ‘Princesa del regional mexicano’. Esto fue lo que pasó.

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

Su relación comenzó en 2022. Meses después de que Nodal anunciara su ruptura con Belinda, se le comenzó a ver con Cazzu en diversos eventos, avivando los rumores de un noviazgo entre ellos. Al principio, mantuvieron todo de forma privada, siendo hasta noviembre de ese año que lo hicieron oficial.

Se les veía muy felices tanto de forma pública como en eventos. En diversas ocasiones, Christian se refirió a ella como “el amor de su vida”. En abril de 2023, la cantante revela que está embarazada durante un concierto.

En septiembre de ese mismo año le dan la bienvenida a su hija. Todo parecía ir bien hasta que, en mayo de 2024, ambos anunciaron su separación. Sin dar motivos, aseguraron que tendrían una relación cordial por el bien de su pequeña.

En ese mes, se le captó a Christian con Ángela Aguilar en Roma. Tras muchas especulaciones, al finales de mayo dieron a conocer su romance por medio de una revista de circulación nacional. En julio se casaron por lo civil en una ceremonia íntima en Cuernavaca.

Debido a la rapidez con la que se suscitaron los hechos, se ha dicho que Ángela fue la “amante” de Nodal mientras este estaba con Cazzu. Aunque el artista ha dicho que la relación con Cazzu había acabado “meses antes” de que se hiciera oficial y jamás hubo infidelidad, las especulaciones no han cesado.

Así fue el encuentro entre Ángela Aguilar y Cazzu

Si bien Cazzu no ha dudado en destapar que Nodal no le da una pensión que considere justa para su hija o que quiso impedir que viajara con la menor, siempre ha mostrado no tener nada en contra de Ángela Aguilar.Este 28 de diciembre, el mundo de las redes sociales se sorprendió al ver que la argentina subió una foto junto a Ángela Aguilar. La famosa dejó claro que Nodal no terminaría con su bonita amistad. En dicho post, escribió lo siguiente:

Cazzu “Las dos somos grandes artistas que merecemos respeto. No hay que dejar que ningún hombre nos divida... Ya no hay corazones rotos”

Lamentablemente, esto es una total mentira. ¡Caíste! ¡Feliz día de los inocentes! Esto solo se trata de una broma por este 28 de diciembre. Aunque Cazzu sí ha dejado claro que no tiene ningún tipo de rivalidad con Ángela, no ha mostrado intención de querer reunirse con ella.

¿Cuándo es la boda por la iglesia entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En temas más reales, hace poco, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron que se casarían por la iglesia el próximo año. Aunque no han ofrecido muchos detalles, Nodal señaló en su momento que le gustaría una ceremonia grande en Zacatecas. En sus palabras, desea una “fiesta muy mexicana”.

También expresó su anhelo de que su hija estuviera en un día tan importante. Se desconoce si Cazzu le dará permiso o no.

