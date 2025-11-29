Acusan a Christian Nodal de “mano larga” y “confianzudo” con famosa conductora: “Hermosa, muchas gracias”

Recientemente se viralizó un comentario realizado por Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, en el que agradece a una famosa periodista por acudir a un concierto que el intérprete mexicano realizó por su gira “Pal cora tour”. De manera inmediata, internautas tacharon a Nodal de “mano larga” y “confianzudo”, pues muchos creen que la imagen publicada en las redes sociales de ella, “habla por sí sola”. ¿Qué hizo exactamente?

¿Qué concierto realizó Christian Nodal recientemente?

Christian Nodal ha sido centro de polémicas en últimos días, semanas y hasta años. Paralelamente a todos estos episodios protagonizados por él, también lleva a cabo una gira titulada “Pal cora tour”, la cual, lo ha llevado a presentarse a distintas partes de nuestro país, pero también a otros lugares del continente.

Apenas este 28 de noviembre se presentó en Miami, Florida, fecha que estaba pactada dentro de su “Pal cora tour” y de la cual ya hay una polémica.

El famoso cantante mexicano abarrotó el Kaseya Center de aquella ciudad norteamericana, conocida también por ser hogar de una buena cantidad de pueblo latino. A la fecha también acudieron colegas y periodistas que radican en aquellos lados. Ese fue el caso de Jessica Carrillo, una periodista y colaboradora de programas de Telemundo y quien tendría una convivencia con Nodal. ¿Por qué generó polémica?

¿Christian Nodal coquetéo con periodista Jessica Carrillo tras concierto de su “Pal cora tour”?

Las cosas parecían normales tras el concierto que dio Christian Nodal en Miami. Pero un suceso posterior generó controversia en redes sociales, pues algunos aseguran que el cantante mexicano coqueteó y fue un “confianzudo” con una periodista que se dio cita en el lugar.

Jessica Carrillo, quien trabaja en el programa Al rojo vivo, publicó una imagen acompañada de Nodal, y con un mensaje que decía:

“ Gracias amigo por recibirnos a @angelesraul y a mí y tu buena onda y amistad siempre .”

Por su parte, Christian Nodal comentó la publicación con unas palabras que muchos señalaron como “subido de tono:

Hermosa, muchas gracias por asistir una vez más a algo tan importante, bendiciones y mis mejores deseos siempre para ti y tu familia. Christian Nodal

La polémica no quedó ahí, en la foto se ve a ambos en un gran abrazo, pero que los mismos seguidores tanto de la periodista como del intérprete señalaron como “inapropiado”, aquí algunos de los comentarios:



"¿Qué necesidad de abrazarse así? Innecesario”,

“Y la pelona no estaba de seguro” y,

“Confianza de más.”

Lo que es cierto, es que Carrillo siempre se refirió a Christian Nodal como su gran amigo y le agradeció haberla recibido tanto a ella como a su esposo, por lo que todo quedó como una interpretación de usuarios en redes.

¿Quién es Jessica Carrillo, periodista fotografiada con Christian Nodal?

Jessica Carrillo es originaria de México, específicamente de la zona de Teocaltiche, Jalisco. Su carrera en televisión inició en 2004 en la estación de Telemundo en Las Vegas, donde trabajó como reportera de noticias y clima, además de fungir como copresentadora del noticiero local.

A lo largo del tiempo, ha conducido diversos programas de la cadena, desde espacios matutinos hasta eventos especiales y alfombras rojas. En 2020, luego de la salida de la conductora anterior, pasó a ser una de las presentadoras principales de Al rojo vivo, junto a Antonio Texeira.

Su trayectoria ha sido reconocida en distintas ocasiones; en 2023 recibió un homenaje por dos décadas de trabajo en la televisión de Estados Unidos.

