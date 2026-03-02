¿Christian Nodal traicionado por su familia? Su hermano se reunió con Cazzu y su hija, reportan: FOTO

La paternidad de Christian Nodal vuelve a estar en tela de juicio. Esto a raíz de la respuesta que dio ante la tiradera de Cazzu, madre de su hija, en el que lo tacha de ser un padre ausente. El esposo de Ángela Aguilar aseguró que siempre ha intentado estar presente para su pequeña y acusó a la argentina de, presuntamente, no querer llegar a un acuerdo que beneficie a la menor.

En medio de todo esto, se reporta que, aparentemente, uno de los hermanos de Nodal se habría reunido con su excuñada y su hija para pasar un tiempo de calidad con esta última, algo que causó mucha controversia en redes sociales.

Visita de hermano de Christian Nodal a su sobrina / Redes sociales

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar responde a a críticas tras polémica de Nodal con Cazzu en pleno concierto?: “Funada ya estoy”

¿Cómo es la relación entre la familia de Christian Nodal y la hija de Cazzu?

Si bien la familia de Christian Nodal no ha dado declaraciones públicas sobre la relación que mantienen con Cazzu o su hija, se ha reportado que, presuntamente, los padres y hermanos del cantante se alejaron de él luego de que este terminara la relación con la argentina.

En su momento, el periodista Javier Ceriani reportó que, supuestamente, la familia de Nodal, principalmente sus padres, don Jaime González y doña Cristy Nodal, no está de acuerdo con las acciones de su hijo tras culminar el romance con su exnuera.

Aparentemente, no quieren a Ángela Aguilar y la culpan por “arruinar” las cosas. También sostuvo que, presuntamente, los papás del artista son relativamente cercanos a la intérprete de ‘Nada’ y mantienen un contacto frecuente para convivir con su nieta.

Esta sería la razón por la que, presuntamente, Nodal y su familia ya no son unidos como en el pasado, y el mexicano habría optado por estar más cerca de la dinastía Aguilar. Aunque esto no es información confirmada, hace algunas semanas Christian dejó de seguir a sus papás en redes, algo que para muchos fue la prueba fehaciente de que hay mucha tensión de por medio.

“Jaime y Cristy quieren a Cazzu, quieren a (su nieta), quieren lo mejor para su hijo, pero su hijo está secuestrado por los Aguilar y está muy mal. Lo tienen agarrado de los hu… Algo pasó que Christian empezó a separarse de sus padres. Le debe a Jaime, ¿por qué esta ruptura? Viene por Ángela Aguilar”, relató Ceriani.

Nodal / Redes sociales

Te recomendamos: Cazzu hace inesperada confesión sobre su hija tras declaraciones de Nodal sobre “violencia vicaria”

¿Cómo fue la reunión entre el hermano de Christian Nodal, Cazzu y su hija?

En la transmisión más reciente de su canal en YouTube, Javier Ceriani reportó que Jaime Alonso, hermano de Christian Nodal, al parecer, viajó a Argentina recientemente para reunirse con Cazzu y su hija.

Si bien no dio muchos detalles sobre el encuentro, mostró una foto en la que, aparentemente, se puede ver a la pequeña dibujando con un hombre, quien sería su tío. Resaltó que en su próxima emisión daría más información sobre lo que habrían hablado y la presunta reacción que habría tenido Nodal ante esto.

La imagen causó muchas opiniones divididas. Si bien la gran mayoría aplaudió que Alonso “sí estuviera al pendiente de la menor”, otros simplemente lo vieron como una “traición” para Nodal, principalmente tras todo el escándalo mediático que se desató por la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia de Christian Nodal se ha pronunciado ante esto, por lo que todo quedaría como una simple especulación hasta el momento.

¿Cómo es Christian Nodal como padre?

Mucho se ha dicho sobre la paternidad de Christian Nodal. En su momento, Cazzu llegó a decir que el cantante no visitaba con frecuencia a la niña y no le daba una pensión alimenticia justa.

El esposo de Ángela Aguilar, quien no suele hablar mucho del tema, rompió el silencio hace poco y acusó a su ex de usar a la menor como un “arma” para “reforzar una narrativa que es mentira”. Y es que dice estar dispuesto a llegar a un acuerdo para gestionar el tema de la pensión y la custodia, pero que es ella quien no se abre a la conversación.

Sostuvo que seguirá luchando por volver a ver a su pequeña, aunque sea por medios legales, y reiteró la tristeza que sentía al ver que la menor estaba siendo utilizada.

“No puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida de que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos.Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia” Nodal

Mira: Shanik Berman estalla vs. Cazzu por “usar” a su hija como “venganza” contra Nodal: “Te abandonaron a ti”