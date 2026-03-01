Geraldine Bazán vive noche crítica por accidente de su hija mayor ¡fue hospitalizada de emergencia!

Una imagen desde el hospital bastó para encender las alarmas. La hija mayor de Geraldine Bazán apareció recostada en una camilla, con el rostro ensangrentado cerca del ojo izquierdo. No hubo explicación inmediata, solo la certeza de que algo inesperado ocurrió la noche del 28 de febrero. La calma, vino después.

¿Qué accidente sufrió la hija mayor de Geraldine Bazán y por qué terminó en urgencias?

La noche del sábado 28 de febrero se convirtió en una experiencia angustiante para la familia. La hija mayor de Geraldine Bazán tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital tras sufrir un accidente del que no se conocen detalles públicos. Lo único confirmado es que la herida en su rostro fue lo suficientemente profunda como para requerir 10 puntadas.

En la primera imagen compartida por la actriz se observa a la adolescente con expresión preocupada y rastros de sangre cerca del ojo izquierdo. El mensaje fue breve pero contundente: “Noche en urgencias”. Sin mayor contexto, la frase dejó entrever que el ingreso al hospital ocurrió minutos después del incidente.

Horas más tarde, Geraldine publicó una segunda fotografía desde la camilla, donde se aprecia a su hija cubierta con una sábana médica mientras un experto realizaba el procedimiento. Junto a la imagen escribió: “Unas 10 puntadas y el susto. Gracias a todos!!”, confirmando que, pese a la aparatosidad de la herida, la situación no pasó a mayores.

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Geraldine Bazán tras recibir 10 puntadas?

Tras el procedimiento médico, Geraldine Bazán llevó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que todo quedó en un gran susto. Su hija mayor está estable, fuera de peligro y en recuperación, aunque deberá cuidarse por la herida que recibió en el rostro, una zona delicada que ameritó atención inmediata.

La lesión, ubicada muy cerca del ojo izquierdo, fue lo que más inquietó a los fans, pero hasta ahora no se han reportado complicaciones ni daños adicionales, algo que alivió a todos quienes estuvieron pendientes de la actriz durante la noche de urgencias.

Agradecida por el respaldo recibido, Geraldine dejó claro que, dentro de lo preocupante del incidente, la historia terminó de la mejor manera posible. Sin embargo, el misterio sobre cómo ocurrió el accidente sigue sin resolverse públicamente, pues ni la joven ni el ex de la actriz han dado declaraciones al respecto.

