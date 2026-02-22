Hermana de Mónica Noguera es mordida por tiburón: “Pensé que me iba a desangrar” | FOTOS FUERTES

Mónica Noguera reveló que un cocodrilo mordió a su hermana Alejandra Noguera, la conductora relató cómo ocurrió el incidente y en qué circunstancias se dio el encuentro con el animal, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

Ataque de tiburón: Mónica Noguera cuenta lo que vivió su hermana. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a la hermana de Mónica Noguera?

Mónica Noguera compartió que su hermana Alejandra Noguera fue mordida por un cocodrilo mientras se encontraban en una zona de agua junto a su mamá. Según relató, ambas estaban sentadas cerca de una laguna o manglar cuando los perros que las acompañaban entraron a nadar y, en ese momento, apareció el animal.

De acuerdo con su testimonio, fue el análisis del especialista lo que permitió identificar que hubo dos impactos. Mónica narró el suceso al recordar cómo se desarrolló el momento y lo que vino después del encuentro con el animal.

La conductora explicó que al principio pensaron que se trataba de una sola lesión; sin embargo, después de la valoración médica entendieron lo que realmente había ocurrido. “Ella en un momento con mi mamá se sientan como en una laguna o en un manglar y los perros entran a nadar, es ahí cuando el cocodrilo entra. Ella tiene tatuada la pierna, ella creía que había sido solamente una mordida, pero fueron dos mordidas porque analizando la mordida con el doctor dice ‘Te mordió dos veces’”, relató.

De terror: hermana de Mónica Noguera enfrenta ataque de tiburón. / Foto: Redes sociales

¿Cómo está la hermana de Mónica Noguera tras la mordida del cocodrilo?

Mónica Noguera también habló sobre el estado en el que se encuentra su hermana Alejandra Noguera, luego del incidente con el cocodrilo. La conductora explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que la reacción de Alejandra fue clave en ese momento.

“Lo que hace Ale, que es increíble, yo creo que como de instinto patea y saca la pierna, pero en este momento ella se estaba desangrando. Ahí tienes dos peligros, el desangrarte o que el antibiótico sea el indicado porque la mordida de cocodrilo es de las más peligrosas por la bacteria”, relató la conductora que recordó el accidente que habría ocurrido hace casi tres años.

Según contó, además de la pérdida de sangre, existía la preocupación por el riesgo de infección derivado de la mordida. La atención médica fue determinante para controlar la situación y atender las heridas que presentó tras el ataque.

“Ale me cuenta que vio y dijo: ‘me voy a quedar aquí’. Pensó que lo único que quería era dejar a mi mamá en un lugar seguro, pero ella pensó: ‘Me voy a desangrar’”, mencionó Noguera.

Hermana de Mónica Noguera vive momentos de tensión tras mordida de tiburón. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Mónica Noguera?

Mónica Noguera nació el 27 de febrero de 1971 en la Ciudad de México y es una conductora de televisión mexicana. Actualmente forma parte del programa De Primera Mano en Imagen Televisión. Inició su carrera en Telehit, donde presentó el programa Top 25, espacio dedicado a los videos más destacados del canal, y más adelante participó en emisiones como Espacio Alternativo, Top Ten y Al fin de semana, además de colaborar impulsando a nuevos grupos musicales.

A lo largo de su trayectoria también ha sido invitada como reportera en Al rojo vivo con María Celeste. Sobre su experiencia profesional, ha compartido: “Viajar es una de las cosas maravillosas que me ha dado este trabajo, poder conocer tantos lugares y culturas a nivel mundial… estos viajes te dan una manera muy diferente de percibir la vida”, reflexión que ha mencionado al hablar de lo que la televisión le ha permitido vivir.

