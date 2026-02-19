Conductora de Hoy se vuelve “therian” EN VIVO y desata polémica entre compañeros; “Denle un periodicazo”

El fenómeno de los llamados “therian” ha alcanzado al programa matutino, Hoy. Recientemente una conductora se convirtió en tendencia, luego de interpretar, en pleno EN VIVO, las actitudes de un “therian”, desatando críticas y señalamientos en redes sociales. ¿De quién se trata?

Programa Hoy

¿Qué es un “therian” y cómo se identifican?

La fiebre “therian” ha crecido en redes sociales, y es que parece ser que la “moda” ha sido alcanzada por estas personas que se identifican como “animales” y actúan como tales.

La palabra “therian” ha ganado popularidad en redes sociales como TikTok, donde adolescentes y jóvenes publican videos desplazándose en cuatro patas, utilizando colas y orejas como accesorios o reproduciendo conductas propias de animales en espacios públicos.

Los llamados therians (término derivado del griego “therianthrope”) son personas que aseguran sentirse identificadas de forma profunda y total con un animal no humano. Quienes forman parte de esta comunidad explican que se trata de una experiencia interna que puede entenderse desde lo espiritual, lo psicológico o lo simbólico.

Therians / Captura de pantalla

¿Qué conductora del programa Hoy, se convirtió en “therian”?

Todo transcurría con normalidad en el matutino Hoy, mientras los conductores analizaban el fenómeno “therian”, el cual, se ha convertido en un movimiento que avanza rápidamente.

Andrea Escalona Rodríguez, de 39 años, tomó por sorpresa a sus compañeros al comenzar a ladrar como si fuera un perro. Sentada inicialmente en el sillón del foro, pasó en cuestión de segundos a colocarse en cuatro patas y actuar como un can, imitando sonidos y movimientos, igual que un “therian”.

Ante el momento, algunos de sus colegas decidieron entrar en el “cotorreo” de la situación, por su lado, Jonathan Barajas exclamó “Tenemos una therian”, entre risas. Por su parte, Martha Figueroa, igual en tono de broma, dijo: “ Denle un periodicazo ”.

El momento ya ha generado reacciones en redes sociales, aunque algunos señalan que sí realizó gracias, otros cuanto reprueban que la “moda” haya alcanzado un programa de televisión, pues podría ser replicado por televidentes:

¿El grupo Morat fue atacado por un “therian”?

El pasado fin de semana se viralizó un vídeo en el que la banda Morat, había sido atacada presuntamente por una “therian”. El momento rápidamente generó reacciones entre internautas.

Aunque muchos medios retomaron tal noticia y se refirieron a la presunta atacante como “therian”, la noticia no era real.

Con el paso de las horas, se aclaró que los rumores que señalaban que la persona que se lanzó sobre la banda era una “therian” carecían de veracidad, y que la chica que evadió la seguridad para acercarse a su grupo favorito, no tenía ningún accesorio utilizado por los “therian”.

